5 boeken waar Marije naar uitkijkt (en mag kopen, want het is Boekenweek)

Marije van der Haar-Peters is coördinerend eindredacteur bij Flow en veellezer. Ze zit in een leesclub en heeft sinds 2017 haar eigen ochtendritueel: ze staat eerder op om tijd te maken voor die altijd groeiende boekenstapel. Hier tipt ze persoonlijke pareltjes en (luister)boeken die haar zijn bijgebleven. Deze keer: vijf Boekenweek-favorieten.

Het is zover: de Boekenweek, deze keer met als thema ‘Ik ben alles’. Waar ik op andere momenten nogal eens met mezelf moet afspreken om even geen nieuwe boeken te kopen (of ik me eraan houd, is een ander verhaal), mag ik nu ongegeneerd losgaan en is mijn verheugtijd lekker lang. Mijn keuze verandert wel honderd keer en soms kom ik uiteindelijk toch met een heel ander boek thuis.

Boekenweekgeschenk

Koop je tijdens de Boekenweek (11 t/m 19 maart 2023) voor minstens € 15 aan boeken, dan krijg je het Boekenweekgeschenk De eerlijke vinder van Lize Spit cadeau. En voor maar € 5 koop je het Boekenweekessay Boto Banja van Raoul de Jong erbij.

Welk boek dit jaar een plaats in mijn kast krijgt? Hier vijf titels die op mijn verlanglijstje staan:

1. Het laatste voorjaar – Minke Douwesz (Van Oorschot)

Yes, ein-de-lijk (na veertien jaar) is er een nieuwe Douwesz! Haar twee vorige boeken Strikt en Weg heb ik verslonden. Ik hou van haar precieze stijl en de manier waarop ze tot in detail levens beschrijft, zodat je er als lezer middenin staat. Het laatste voorjaar gaat over Ese Jelles, die plotseling haar baan als leraar Duits opzegt om door Duitsland, Polen en Oekraïne te fietsen – richting het huis van haar grote held Anton Tsjechov op de Krim. Gaandeweg kom je erachter hoe Ese dit besluit nam: onder meer de dood van haar geliefde, de energieslurpende onderwijsvernieuwingen op haar school, zorgen om de wereld en het besef ouder te worden spelen een rol.

2. Beste vrienden – Kamila Shamsie (Signatuur, vertaling Anne Jongeling)

Van deze schrijver las ik eerder met een leesclub Huis in brand, een eigentijdse bewerking van de tragedie Antigone die meteen onder je huid kruipt. Kamila Shamsie won er de Women’s Prize for Fiction mee. In Beste vrienden volgen we Maryam en Zahra, twee tegenpolen die al beste vrienden zijn sinds hun kindertijd in Karachi. Op een avond kiest Pakistan de eerste vrouwelijke premier en ziet de wereld er even zonniger uit, maar een ondoordachte beslissing maakt een einde aan die dromen. Dertig jaar later wonen de vriendinnen beiden in Londen, waar Zahra de grootste burgerrechtenorganisatie van Engeland leidt en Maryam techondernemer is. Als twee mensen uit hun jeugd ineens weer opduiken, moeten ze hun grote verschillen onder ogen zien. Overleeft hun vriendschap dit?

3. Luister – Sacha Bronwasser (Ambo|Anthos)

Soms zijn er van die boeken die rondzoemen op Goodreads en Instagram, en Luister is er een van. Het is het tweede boek van schrijver en kunsthistoricus Sacha Bronwasser en speelt zich af in Parijs, tussen nu en de jaren tachtig. De jonge Marie reageert op een advertentie waarin een au pair wordt gezocht. Om zo even helemaal weg te zijn van haar studie fotografie, waar ze (te) close werd met haar docent Flo, een gevierde fotograaf. Ergens voelde Marie wel dat er iets niets in de haak was – maar pas nu ze afstand neemt, beseft ze dat er sprake was van machtsmisbruik. Ze komt terecht bij de rijke familie Lambert, waar de vader een voorspellende gave heeft.

Twintig jaar later kijkt Marie terug op de gebeurtenissen van toen. Daarnaast zijn er nog veel andere verhaallijnen, onder andere rond de aanslag op de Bataclan in 2015. Bo van Houwelingen schrijft in de Volkskrant: ‘Nondeju, is het allemaal niet wat véél? Misschien, maar Bronwasser hanteert een logische vertelconstructie, het ene lijntje vloeit vanzelfsprekend over in het andere. Zeldzaam, een boek dat je ‘gewoon lekker’ kunt lezen maar waar ook genoeg in zit om over na te denken.’

4. De bibliotheek van geheime dromen – Michiko Aoyama (Meulenhoff, vertaling )

Ik kom graag in de bibliotheek én ben Japanse schrijvers aan het ontdekken (het afgelopen jaar genoot ik bijvoorbeeld van Borsten en eitjes en De kat), dus dit kon weleens een boek voor mij zijn. Het verhaal: bibliothecaresse Sayuri Komachi stelt bezoekers die bij haar aankloppen standaard de vraag: ‘Waar bent u naar op zoek?’ Ze luistert goed naar het antwoord en het verhaal tussen de regels door – waardoor haar adviezen soms heel verrassend zijn. In De bibliotheek van geheime dromen vertellen vijf bezoekers van de buurtbibliotheek in Tokio, die ieder op een kruispunt in hun leven stonden, hoe het gesprek met Sayuri alles voor hen veranderde.

Bonustip: bij uitgeverij Orlando verscheen recentelijk De boekverkoopster van Parijs, dat zich afspeelt in de beroemde boekwinkel Shakespeare & Company. Lijkt me ook smullen!

5. In de schaduw van de eik – Stefan Popa

Al een paar weken voordat de Boekenweek begint, krabbel ik steeds vaker boeken op een lijstje die ik nog wil lezen. Soms vind ik het, eenmaal in de boekwinkel, nog leuker om me te laten verrassen door een auteur wiens werk voor mij nog onbekend is. In de schaduw van de eik, dat op 7 maart verscheen, is zo’n kanshebber. Volgens de uitgeverij schrijft Popa met humor en lichtheid over grote onderwerpen als identiteit en afkomst. Welke plek nemen we in deze wereld in, maar ook: welke plek neemt de wereld in ons leven in?

In dit boek is het nieuws dat de beroemde televisiekok Alex Petrescu van zijn vriendin krijgt, een reden om Nederland te ontvluchten. Hij koopt een vervallen landhuis tussen de verdwijnende bossen in het land van zijn moeder. Op het domein staat nog maar één oereik overeind, een boom met een verhaal. Alex probeert het woud van de ondergang te redden, maar op z’n zachtst gezegd is niet iedereen daar blij mee. Als hij het geheime staatsdossier van zijn moeder krijgt toegeschoven, kantelt zijn wereld opnieuw. Waarom ontvluchtte ze communistisch Oost-Europa? En belangrijker nog: hoe is haar dat gelukt?

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 11 maart 2023