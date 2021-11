5 handige apps om het huishouden wat prettiger te maken

Het huishouden runnen naast een drukke baan. Het kan allemaal veel worden en voor stress zorgen, met name als je met meerdere mensen in een huis woont. Huishoudelijke taken zoals, schoonmaken, opruimen en de financiën bijhouden zijn misschien niet de leukste dingen om te doen, maar als je er grip op hebt, zorgt het er wel voor dat je je meer kunt ontspannen. Er zijn diverse handige huishoudelijke apps die je hierbij kunnen helpen.

5 handige huishoudelijke apps

Sweepy is een app waarmee je in een handomdraai samen met je huisgenoten of gezin een digitaal schoonmaakschema maakt. Het leuke aan deze app is dat het van schoonmaken een spel maakt. Als je kinderen hebt is het spelelement een leuke manier om hen bij het schoonmaken te betrekken. Woon je samen? Misschien komt de volgende zin ook regelmatig in jullie huishouden voor: “Maar jij zou toch booschappen doen?” De huishoudelijke app Bring! biedt je een gezamenlijke digitale boodschappenlijst. Hiermee vereenvoudig je het boodschappen doen. En heb je nooit een kropsla te weinig in je koelkast. Met Splitwise voorkom je ‘wie moet nog wat betalen’ discussies. Voeg gedeelde uitgaven aan de app toe, zodat je kunt zien wie al betaald heeft en wie nog een bedrag heeft openstaan. Met StoCard bespaar je ruimte in jouw portemonnee. Je kunt klantenpassen van je favoriete winkels uploaden. Daarnaast kun je ook boarding passes, bioscooptickets en cadeaubonnen in de app bewaren. Alles op 1 plek dus. Spendee is een budgetteringsapp die je uitgaven bijhoudt, je inzicht geeft in je financiële gewoonten en je helpt om jouw financiële doelen te bereiken. Wil je jouw uitgaven eens tegen het licht houden? Deze app kan je erbij helpen.

Meer handige apps

Tekst Eunice Frijde Fotografie felix-prado/Unsplash