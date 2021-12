5x bakken met kerst (zoet en hartig)

Samen iets bakken is een gezellige bezigheid tijdens de kerstdagen. En natuurlijk eten we het daarna, met een kop thee erbij, lekker op. Online editor Merel deelt haar favoriete bakrecepten voor kerst.

Zelf aan de bak

Als ik nu door de stad loop en bij de banketbakkers in de etalages kijk, word ik daar heel gelukkig van: ik zie tulbanden en banketstaven met gekonfijte vruchtjes erop. Maar ook feeststollen en versierde taarten; doe mij maar een stukje van alles.

Nu is er natuurlijk niets mis met deze lekkere dingen kant-en-klaar bij de bakker of in de supermarkt halen, maar het zelf maken is wel leuker. Zijn alle spelletjes gespeeld en heb je al een frisse wandeling gemaakt? Dan is het tijd om de keuken in te duiken.

5x bakinspiratie

Traditionele kersttulband (Rutger Bakt)

Zo’n tulband zoals oma ‘m vroeger bakte met kerst. Kun je hem al ruiken? In dit recept zit zowel tuttifrutti als amaretto verwerkt; kerstiger krijg je de tulband bijna niet.

Hier vind je het recept.

Christmas pudding (The Spruce Eats)

Als je graag een traditioneel recept wilt serveren, dan mag deze Christmas Pudding eigenlijk niet ontbreken. Dit is zoals ze hem in Engeland maken. Stiekem is dit trouwens geen bakrecept, maar we rekenen hem toch goed.

Hier vind je het recept.

Kerstkoekjes bakken en versieren (De Groene Meisjes)

Vervelen de kinderen in het gezelschap zich? Zet ze aan het werk met deze kerstkoekjes. Extra leuk: maak er een kleine wedstrijd van en laat degene met de mooist versierde koekjes een prijsje winnen.

Hier vind je het recept.

Australische bietentaartjes (De Hippe Vegetariër)

Ook liefhebbers van hartig kunnen hun hart ophalen met kerst. Zo kun je aan de slag met bladerdeeg of zelf deeg maken. Dat laatste kan best een uitdaging zijn, maar daar heb je met kerst misschien juist wel tijd voor.

Hier vind je het recept.

Cheesy Christmas Tree Bread (Simply Delicious Food)

Dit breekbrood is lekker voor bij de borrel. En omdat het zo goed gevuld is, heeft het verder weinig nodig.

Hier vind je het recept.

Meer bakken

Tekst Merel Wildschut Fotografie Rachael Gorjestani/Unsplash.com