5x boeken over bloemen en tuinieren

Een eigen pluktuin aanleggen, de buurt groener maken en de betekenis van bloemen leren. We delen 5x fijne boeken over bloemen en tuinieren.

Plukgeluk – Silvia Dekker

Een tuinierboek voor de bloemenliefhebber. Zaaien, planten, snoeien, bollen poten, borders ontwerpen, alle aspecten van de bloementuin komen aan bod. Van januari tot en met december: elke maand is er wel iets te doen in de bloementuin. Er komt een grote lijst onderwerpen aan bod: van hoe je het beste bloemen kunt drogen tot de juiste werkwijze bij het maken van een afrastering.

Floriografie – Sally Coulthard

Al duizenden jaren gebruiken mensen bloemen om hun emoties en gevoelens te uiten. Zo zeggen rozen bijvoorbeeld ‘ik hou van jou’, bieden witte lelies steun bij verlies en herdenken we met klaprozen.

Sally Coulthard laat aan de hand van kleurrijke illustraties zien hoe we deze geheime taal nog steeds over de hele wereld gebruiken. Ze duikt in de betekenis van bloemen en waar deze vandaan komt. Of het nu om oude mythologie gaat, of om volksverhalen of folklore. Van pioenroos tot zoete erwten en van klimop tot irissen.

Liefde voor dahlia’s – Katja Staring, Linda van der Slot en Marlies Weijers

De dahlia is weer helemaal terug. Stilletjes zijn er de afgelopen jaren duizenden nieuwe soorten bijgekomen. Kleine pompons, kolossale schotels, wufte cactussen en ingetogen sterren. Dit boek laat ze in hun volle glorie zien, en belicht alle facetten – van de geschiedenis tot de duurzame kweek, van veredeling tot de passie. Met interviews, talloze tips en kleurrijke foto’s.

Guerrilla gardening – Cerian ‘Jenny’ van Gestel

Guerrilla Gardening laat zien hoe je eenvoudig je eigen buurt een beetje groener kunt maken. Van het strooien van zaadbommen, een tegel eruit halen en plant erin zetten, tot een complete buurttuin. In dit boek vind je praktische tips en voorbeelden waarmee je jouw buurt mooier, gezonder en levendiger maakt. En hoe je met groen de bijen, vlinders en vogels weer terugbrengt in onze wijken.

Bloemen uit de tuin – Silvia Dekker

Een handboek voor iedereen die van zijn tuin of balkon een uitbundige bloementuin wil maken. Met de praktische tips van de tuinarchitecte is een weelderige bloementuin voor iedereen binnen handbereik. Of je nou een balkon, kleine stadstuin of grote lap grond bezit: Silvia helpt je deze om te toveren in een bloemenparadijs.

