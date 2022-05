5x recepten met aardbeien

Wanneer de Hollandse aardbeien weer écht lekker zijn, dan weet online editor Merel dat haar favoriete tijd van het jaar is aangebroken. Om dit te vieren zette ze vijf hartige en zoete recepten met aardbeien voor je op een rij.

Eigenlijk hebben aardbeien heel weinig nodig. Op een beschuitje met boter of pannenkoek: een beetje suiker erover en je feestmaal is in principe klaar. Maar, je kunt ook all out gaan en er iets écht speciaals van maken. Wat denk je van een luxe dessert, een (al dan niet hartige) taart of een lekkere salade?

Aardbeien-mascarpone dessert (OhMyDish)

Laten we eens lekker tegendraads met het toetje beginnen. De combinatie van mascarpone, aardbeien, basilicum en amandel klinkt als het beste dessert dat ik ooit in een restaurant geserveerd kreeg. En het geluk: het is nog een heel eenvoudig recept ook.

Je vindt het recept hier.

Zomerse salade met aardbei en avocado (Lekker&Simpel)

De friszoete smaak van aardbeien doet heel goed in salades. Voeg pijnboompitten en munt toe en je wilt opeens elke dag wel salade eten.

Je vindt het recept hier.

Springrolls met aardbeien en nectarine (Foxilicious)

Iets waar ik niet snel aan zou denken maar wat wel érg lekker klinkt: springrolls met zomerfruit erin. Het is even oefenen met het rollen en vouwen van de springrolls, maar als je dat onder de knie hebt, is het ook zo klaar. Ideaal dus, voor een zomeravond.

Je vindt het recept hier.

Plaattaart met geitenkaas en aardbeien (Eatertainment)

Een lekker idee voor de lunch (of als avondmaaltijd met een groene salade erbij geserveerd): plaattaart uit de oven. De combinatie geitenkaas-aardbei is je misschien wel bekend en die is niet voor niets zo populair.

Je vindt het recept hier.

Zomerse aardbeiencake (Flow)

Bij Heel Holland Bakt zouden ze dit het ‘spektakelstuk’ noemen; de aardbeiencake van online editor Rachel. En beloofd, het zijn niet alleen de looks van de taart die dit recept de moeite waard maken.

Je vindt het recept hier.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Arthur Rutkowski/Unsplash.com