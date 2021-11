5x verwarmende soepen voor het najaar

Bij Flow zijn we van Team Soep. Vooral in het najaar. Wat is er lekkerder en troostrijker dan een grote kom dampende soep voor je neus?

Waarom wij fan zijn van soepen

Mocht je nog niet helemaal overtuigd zijn, dan volgen hier een aantal argumenten om je aan te sluiten bij Team Soep: het is goedkoop en makkelijk om te maken, je kunt eindeloos variëren met ingrediënten, je kunt het zoveel smaak geven als je wilt met de kruiden van je voorkeur, je kunt het makkelijk bewaren in je vriezer en later weer opwarmen én soep is een ideale manier om meer groenten te eten.

Soep is emotie

Laten we vooral ook niet vergeten dat soep een emotionele waarde heeft: herinner je je bijvoorbeeld de speciale soep van je oma nog? Ja precies, die ene met die balletjes erin. Soep laat je beter voelen als je ziek bent, verwarmt je en laat zich goed uitdelen aan hulpbehoevende buren en vrienden. Goed, ben je overtuigd? Dan volgen hier vijf van onze favoriete soeprecepten voor het najaar.

5x favoriete soepen

Soep met pasta erin? Jazeker. Minestrone houdt het midden tussen soep en een pasta met veel saus, maar hoe je het ook wilt noemen; heerlijk is het in ieder geval. In deze kun je een hoop groenten (en peulvruchten) kwijt en dat maakt het tot een goed vullende maaltijd.

Wat is een herfst zonder pompoensoep? Juist, dat is geen herfst. Een tip: rooster de pompoen eerst in de oven voor een diepere smaak.

Flow’s Merel leerde deze pindasoep (‘pinda bravoe’) kennen doordat haar Surinaamse tante het weleens voor haar kookte. Merel: “Zij maakte het overigens een stukje pittiger dan ik nu, maar goed, het komt in de buurt, en het doet me nog altijd aan mijn tante en haar kookkunsten denken.”

Misschien ken je deze soep nog van toen we klein waren en gingen schaatsen? Lekker opwarmen met een kop erwtensoep, of snert. Deze soep wordt doorgaans met nogal wat vlees gemaakt. Maar dat hoeft helemaal niet. Erwtensoep kan prima vegan bewijst dit recept.

Deze Marokkaanse soep op basis van tomaat, linzen en kikkererwten wordt door veel mensen traditioneel elke dag tijdens de Ramadan gegeten. Natuurlijk is-ie buiten die maand om ook erg lekker.

Ben je benieuwd naar andere lekkere recepten? We delen er geregeld een paar op ons blog. Bekijk hier alle recepten die we tot nu toe hebben verzameld.

Tekst en fotografie Merel Wildschut