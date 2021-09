6x boeken en films over liefde en relatieproblemen

Het hebben van een fijne relatie gaat niet vanzelf. In Flow 7 lees je over het hebben van een bredere blik op de liefde. Hieronder wat inspiratie om bewuster in het liefdesleven te staan, relatieproblemen onder de loep nemen en anders te kijken naar jezelf en je partner.

Erotische intelligentie – Kun je verlangen naar iets wat je al hebt? – Esther Perel

Eerlijkheid, gelijkwaardigheid en vertrouwen zijn belangrijke waarden voor een sterke relatie. Maar tegelijkertijd kunnen deze waarden tot minder erotiek leiden. Auteur en psychotherapeut Esther Perel schreef hierover het boek Erotische intelligentie – Kun je verlangen naar iets wat je al hebt? In dit boek biedt ze mogelijke oplossingen voor relatieproblemen.

Je koopt Erotische Intelligentie bij de lokale boekenwinkel of online bij A.W. Bruna Uitgevers.

Before sunrise (1995), Before sunset (2004) en Before midnight (2013) – Richard Linklater

Deze filmtrilogie geeft een realistische kijk in het liefdesleven van Celine en Jesse. De twee ontmoeten elkaar voor het eerst in Before sunrise. In de twee films die volgen zijn ze ouder en weer in een nieuwe fase van hun relatie. Met de jaren ondervinden ze dat een duurzame relatie niet vanzelfsprekend is.

Before sunrise, Before sunset en Before midnight kijk je op Apple TV of dvd.

De herontdekking van de liefde – De kunst van het leven met anderen – Wilhelm Schmid

Slagen in de liefde lukt niet iedereen. Volgens filosoof Wilhelm Schmid eisen we te veel van de liefde. Door je bewuster met elkaar en jezelf bezig te houden, kun je de liefde meer zin geven. In De herontdekking van de liefde lees je over te hoge verwachtingen, bewustzijn en mogelijke oplossingen voor relatieproblemen.

Je kunt het boek halen bij de lokale boekenwinkel.

Verslaafd aan liefde – De weg naar zelfacceptatie en geluk in relaties – Jan Geurtz

Uit zelfafwijzing zoeken mensen naar erkenning bij de ander, volgens deze auteur. Hierdoor word je onzeker en afhankelijk in een relatie. Hoe te voorkomen dat een relatie eindigt of twee geliefden in een sleur belanden, beschrijft Jan Geurtz in Verslaafd aan liefde. Een hulpmiddel om de constante behoefte aan liefde en erkenning om te zetten in geluk.

Bestel dit boek online bij Ambo|Anthos.

Malcolm & Marie (2021) – Sam Levinson

Malcolm & Marie is een dramafilm met John David Washington en Zendaya in de hoofdrollen. Deze tijdens de lockdown gemaakte film gaat over Malcolm die doorbreekt als filmmaker. Maar die avond blijkt dat Marie woedend op haar partner is en de twee maken flinke ruzie. De vraag is of Malcolm en Marie hun relatie nog kunnen redden… En of ze dat überhaupt wel willen.

Je kijkt deze film op Netflix.

Weg van de liefde – Alain de Botton

Dat liefde een werkwoord is, hoorden we al vaker. En hoe je tegenwoordig je relatie in stand houdt, beschrijft Alain de Botton in zijn boek Weg van de liefde. Want een langere relatie is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Alain beschouwt liefde als een ‘vaardigheid’ die we ons eigen moeten maken om de liefde lang te behouden.

Koop Weg van de liefde bij de lokale boekenwinkel of bestel het online bij Uitgeverij Atlas Contact.

Meer lezen?

In Flow 7 lees je meer over liefde.

Leer over mindfulness in je relatie.

Fotografie Kinga Cichewicz/Unsplash.com