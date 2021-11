A Boy Called Christmas: een film over rouw, verdriet en hoop

Niet alleen een kerstfilm die leuk is om te kijken tijdens de feestdagen. A Boy Called Christmas snijdt ook onderwerpen aan als rouw en verdriet, en dat maakt de film volgens online editor Bente zo goed.

Gebaseerd op het boek van mijn favoriete schrijver, Matt Haig, staat sinds deze week de film A Boy Called Christmas op Netflix. En hoewel het verhaal voor kinderen bedoeld is, kunnen ook volwassenen troost en vreugde vinden in de film. Het heeft niet alleen die sprookjesachtige setting die we zo graag zien rond de feestdagen, er worden ook belangrijke onderwerpen in aangesneden waar we allemaal mee te maken krijgen in ons leven: rouw en verdriet.

In het verhaal besluit Nikolas, een elfjarige jongen, op zoek te gaan naar zijn vader, die voor de koning op expeditie is om een stad te vinden die alleen volgens geruchten bestaat. Samen met een pratende muis en een trouw rendier beleeft Nikolas allerlei avonturen. Zal hij de verborgen stad en zijn vader ooit vinden?

Bente: “Het klinkt lieflijk en een beetje zoetsappig, het verhaal van Nikolas, maar lees je tussen de regels door, dan ontdek je al snel dat er meer aan de hand is dan alleen een zoektocht naar een vader (en magie). Zo verloor Nikolas niet alleen zijn moeder, twee jaar terug, maar ook hoop, iets wat juist in een moeilijke tijd zo veel kracht en troost kan geven. Ik heb om zijn avonturen niet alleen heel hard gelachen, maar ook vooral heel hard gejankt. Dan weet je dat een film goed is. Dan weet je dat de boodschap overkomt.” Benieuwd naar de film? Hieronder alvast de trailer.

Een paar mooie quotes uit de film

“You can handle anything, because you’ve already handled everything.”

“Happiness isn’t compulsory, and nothing ever ends.”

“Grief is the price we pay for love, and it’s worth it a million times over.”

“The only thing in life that is simple and clear, is the truth. But it can be painful.”

‘Hope. We all need hope. A spark of magic to keeps us going.”

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Netflix