Bakken in de herfst: 5x recepten die perfect zijn voor dit seizoen

Wat ons betreft is de herfst het ultieme bakseizoen. Bakken is sowieso een fijne bezigheid en het is altijd mooi meegenomen als je huis lekker ruikt, maar op een gure herfstdag is dit alles extra welkom.

Wil je extra herfstbonuspunten verdienen? Pluk de appels en/of peren dan zelf in een pluktuin. Wat is er leuker dan met zelf geplukt fruit naar huis te gaan en er meteen iets lekkers mee bakken? Crumble is in een handomdraai klaar en het kan gewoon niet mislukken.

We schreven het eerder al: er zijn heel veel lekkere dingen te maken met pompoen. Zo kun je er ook een cake mee bakken; of eigenlijk is het meer een brood dan een cake. Zie het als een bananenbrood waarbij het hoofdbestanddeel is vervangen. Vergeet er niet een beetje van je zelfgemaakte pumpkin spice mix aan toe te voegen.

Zoek je ‘herfst’ op, dan kan het bijna niet anders of er staat een foto van een worteltaart bij. Onlangs deelden we een blogje met vier recepten voor carrotcake, inclusief een plantaardig exemplaar. En nee hoor, je hoeft niet bang te zijn dat er dan geen lekker dikke laag frosting op de taart kan. Die kan namelijk ook prima vegan.

Misschien neigen gemberkoekjes al een beetje naar de kerstperiode, maar eerlijk is eerlijk; ook kerst komt dichterbij. Dus ons alvast een beetje voorbereiden kan geen kwaad. De gember laat je keuken naar herfst en winter ruiken, wie wil dat nou niet?

Tot slot: heb je weleens een stoofperentaart gebakken? Wij ook niet, maar nadat we dit recept hebben gezien kunnen we echt niet meer wachten om ‘m te maken. Stoofperen zijn van zichzelf al heel erg lekker, bijvoorbeeld in de vla of yoghurt, maar als je er een lekker taartdeeg bij denkt, dan kan dit echt niet níet lekker zijn.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Nathan Dumlao/Unsplash.com