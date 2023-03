6 boeken om je op te verheugen in april

Marije van der Haar-Peters is coördinerend eindredacteur bij Flow en veellezer. Ze zit in een leesclub en heeft sinds 2017 haar eigen ochtendritueel: ze staat eerder op om tijd te maken voor die altijd groeiende boekenstapel. Hier tipt ze persoonlijke pareltjes en (luister)boeken die haar zijn bijgebleven of waar ze zich op verheugt. Deze keer: zes boeken die in april verschijnen.

De bruiloft

Oké, dit boek komt nét de drukpers af en verscheen dus niet in april – maar omdat ie hoog op mijn verlanglijstje staat, noem ik ’m gewoon toch. Schrijver Dorothy West was het jongste lid van Harlem Renaissance, een literaire en intellectuele beweging van Afro-Amerikaanse schrijvers en kunstenaars in de jaren twintig van de vorige eeuw. Haar klassieker De bruiloft uit 1995 is nu opnieuw uitgegeven. De setting is een klein parkje omringd door vakantiehuizen op het eiland Martha’s Vineyard, waar elke zomer een zwarte gemeenschap samenkomt. Het is 1953 en Shelby Coles gaat trouwen met de witte jazzmuzikant Meade. Niemand die het begrijpt: hoe kan Shelby, die kan kiezen uit zo veel mannen met de juiste kleur en achtergrond, haar leven vergooien aan een witte man zonder naam of aanzien? Dit boek laat zien hoezeer gebeurtenissen en trauma’s uit het verleden in elke nieuwe generatie doorwerken – tot op de dag van Shelby’s bruiloft.

De bruiloft (vertaling Anna Helmers-Dieleman) verscheen op 23 maart 2023 bij Cossee.

De betovering van april

Elizabeth von Arnim (1866-1941) schreef in totaal 21 boeken, maar eerlijk gezegd had ik nog nooit van haar gehoord. Haar bekendste boek De betovering van april verscheen (en speelt zich af) in 1922 en is twee keer verfilmd. Het begint allemaal bij mevrouw Wilkins en mevrouw Arbuthnot, die even helemaal klaar zijn met hun echtgenoten en het grauwe, regenachtige Londen. Ze broeden op een gewaagd plan en gaan op vakantie. De advertentie voor een kasteeltje in de Italiaanse Rivièra dat de hele maand april wordt verhuurd, komt precies op het goede moment. Samen met Lady Caroline en mevrouw Fisher gaan ze het avontuur aan en wisselen ze de sleur van thuis in voor de warme stoffige geur van dennen, vijgen- en olijfbomen, pruimenbloesems en glinsterende blauwe zeeën. Ieder van hen ontdekt een eigen manier om te leven en lief te hebben.

De betovering van april van Elizabeth von Arnim (vertaling Kathleen Rutten) verschijnt op 4 april 2023 bij Signatuur.

De details

Welke mensen hebben je leven gevormd en hoe kijk je daarop terug? De hoofdpersoon beantwoordt deze vraag als ze met koorts op bed ligt. In haar hoofd komen ze alle vier voorbij: Johanna, met wie ze een stormachtige relatie had en die later een nationale bekendheid zou worden, Niki, een vriendin die ineens van de aarde verdwenen leek, Alejandro, een grote liefde maar iemand met wie ze geen toekomst zag, en Brigitta, die worstelde met een groot trauma. Dat het ’m niet altijd zit in grootse en meeslepende verhalen maar juist in details en alledaagse gebeurtenissen, bewijst dit compacte verhaal (160 pagina’s).

De details van Ia Genberg (vertaling Janny Middelbeek-Oortgiesen) verschijnt op 6 april 2023 bij De Bezige Bij.

Omwegen

Misschien heb je ze al eens op de toonbank in een boekwinkel zien liggen, de boekjes waarin een schrijver je mee uit wandelen neemt. In dit nieuwe deel mijmert schrijver Thomas Heerma van Voss over het leven – zoals hij dat ook zo mooi doet in zijn verhalen in Flow. Hij gaat op pad in de Ardennen met zijn schoonfamilie en als enige onervaren loper komt hij aardig mee – al trekt hij zich af en toe terug om iets te noteren in zijn opschrijfboekje. Maar hoe verhoudt hij zich tot een hecht gezin met een dynamiek die niet de zijne is, tot de natuur, tot de peddels op het water tijdens de kanotocht die hij samen met zijn vriendin onderneemt? Wat hij op dat moment nog niet weet, is dat het de laatste keer is dat hij in deze familie de rol heeft van schoonzoon, zwager en geliefde.

Omwegen van Thomas Heerma van Voss verschijnt op 7 april 2023, tegelijk met Koude soep van

Annelies Verbeke.

Hoe ik de vissen ontmoette

Wat doe je als het leven een onverwachte wending neemt? De Tsjechische schrijver Ota Pavel (1930- 1973) moest in 1966 stoppen met zijn werk als journalist vanwege zijn mentale kwetsbaarheid. In de periode dat hij verschillende keren werd opgenomen, schreef hij zijn mooiste werken. Een ervan is Hoe ik de vissen ontmoette, waarin hij de lezers in korte parabels meeneemt naar zijn onbezorgde jeugd en de magische tijd waarin zijn wereld leek te bestaan uit vissen langs rivieren en rond meren. Samen met zijn vader en oom, die prachtige verhalen vertelden. Auteur Jan van Mersbergen schrijft in het voorwoord: ‘(….) bovenal spelen deze verhalen om de hoek, bij water dat dichtbij is. De overkant van het water is eigenlijk al ver genoeg. Het verhaal bracht mij ook weer thuis.’

Hoe ik de vissen ontmoette van Ota Pavel (vertaling Edgar de Bruin) verschijnt op 6 april 2023 bij

Koppernik.

Rust

Boeken met de natuur als belangrijkste decor: ik heb er een haat-liefdeverhouding mee. Maar áls een auteur me mee krijgt, ben ik verkocht. In Rust besluit Sigri Sandberg na een roerige tijd in de oude houten boot van haar moeder over de langst bevaarbare fjord van Noorwegen te gaan roeien. Ze begint in Eivindvik, waar ze als kind woonde, en roeit naar de appelboerderij waar ze nu gedeeltelijk woont. Onderweg vertelt ze over het ontstaan ​​van de fjord, over wind en stroming, over klimmers en kunstenaars, over het leven onder water. Soms heeft ze gezelschap en roeien vrienden, haar man en haar moeder met haar mee. Een verhaal over langzaam leven en een poging om een ​​thuis te vinden.

Rust van Sigri Sandberg (vertaling Maud Jenje) verschijnt op 20 april 2023 bij Uitgeverij Oevers.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Danique van Kesteren