Boekentip over een moslimmeisje en haar identiteit: Een bijna eindeloze afstand

Boeken kunnen je helpen om in het hoofd van iemand anders te kruipen en vanuit een geheel ander perspectief te lezen en leren. Journalist Sara Assarrar is geraakt door Een bijna eindeloze afstand.

Sara: “In de bibliotheek zag ik de roman Een bijna eindeloze afstand van Tahereh Mafi liggen. De achterkant sprak me onwijs aan; het gaat over het leven van een moslimmeisje op de middelbare school vlak na de gebeurtenissen van 9/11. Het verhaal is gebaseerd op de eigen ervaringen van de auteur als tiener.

Met mijn half-Marokkaanse achtergrond en een islamitische vader vond ik dit boek een must om mee naar huis te nemen. Vooral omdat er voor mijn gevoel nauwelijks boeken te vinden zijn met een moslima in de hoofdrol.”

Waar het boek Een bijna eindeloze afstand over gaat

“Het maakte niet uit dat ik accentloos Engels sprak. Het maakte niet uit dat ik mensen keer op keer vertelde dat ik hier geboren was, in Amerika, dat Engels mijn eerste taal was, dat mijn neven en nichten in Iran me ermee plaagden dat mijn Farsi middelmatig was en ik het bovendien met een Amerikaans accent uitsprak. Het maakte allemaal niets uit.”

Het is 2002, een jaar na de aanslagen van elf september. Het is een turbulente en verwarrende tijd. Zeker voor iemand als Shirin, een zestienjarig moslimmeisje dat het zat is om altijd aangestaard, beledigd of zelfs aangevallen te worden. Ze is niet meer verbaasd dat mensen vreselijk kunnen zijn alleen maar vanwege haar afkomst, religie en de hijab die ze draagt. Ze is er klaar mee dat mensen haar niet zien om wie ze is. Maar altijd direct een oordeel klaar hebben, en denken te weten wat ze denkt of voelt. Shirin sluit iedereen buiten, en verliest zichzelf in muziek en breakdance.

Ocean James is de eerste persoon in tijden die haar echt lijkt te willen leren kennen. Maar ze komen uit twee schijnbaar onverenigbare werelden. En Shirin heeft de muur om zich heen zo zorgvuldig opgebouwd dat ze niet zeker weet of ze wel in staat is om die weer af te breken.

Prachtig

Sara: “Ook ik kreeg door mijn afkomst op de middelbare school weleens nare opmerkingen naar mijn hoofd geslingerd als: ‘Pas op, er zit een bom in haar rugtas.’ Wellicht bedoeld als grapje, maar zeker niet grappig. Dat zo’n soort scenario ook in het verhaal voorkomt, heeft me ontzettend geraakt.

Wat me ook heel erg raakte, is het prachtige voorwoord, geschreven door uitgeefdirecteur Myrthe Spiteri en auteur Tahereh Mafi, en de ontroerende laatste bladzijdes. Een bijna eindeloze afstand is een belangrijk verhaal dat nog lang bijblijft en waar je veel van kunt leren.”

Meer lezen?

Tekst en fotografie Sara Assarrar