Boekentip over klein geluk in het alledaagse: Kleine genoegens

In elk hoofdstuk van het boek Kleine genoegens wordt één klein gelukje (uit het raam staren, een warm bad, oude stenen muren, etc.) heel precies beschreven.

Het idee erachter is dat wanneer je eenmaal weet waar je op moet letten, het leven vol klein moois lijkt te zitten. Bovendien: wanneer je probeert te begrijpen waarin voor jou het genoegen schuilt, wordt het genot dat dit kleine geluk je schenkt groter en ruim je er in je leven misschien een grotere en blijvender plek voor in. Achter in het boek staat een extra lijst met 52 kleine genoegens.

Kleine genoegens, zoals:

Dikke sokken: ‘die je binnenshuis aandoet nadat je in bad bent geweest of na een slopende werkdag’.

Als volwassene weer eens de slappe lach krijgen: ‘half schertsend, half uit pure blijdschap om de glorieuze maar onschadelijke absurditeit die het leven heet’.

Poppenhuizen: ‘je kunt alle kamers in één oogopslag overzien; alles is zo overzichtelijk, jij bent de baas, je kunt met een vinger de bank omver wippen, het bad in de slaapkamer zetten als je daar zin in hebt’.

Zachte bewegingen, zoals ‘de hoogste takken van een boom, zachtjes wiegend in de wind; een wapperende vlag’.

Vers stokbrood met boter: ‘zo simpel en altijd lekker; het is de combinatie die magisch is’.

