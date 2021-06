Boekentip: The Joy List – 111 bijzonderheden die jou vrolijk maken

We razen tegenwoordig maar door en lijken niet genoeg stil te staan bij dingen die je vrolijk maken. Daar moet verandering in komen vindt Elise de Rijck. Ze maakte het boek: The joy list.

In het kleurrijke boek vind je 111 bijzonderheden die je vrolijk (kunnen) maken. Heb je een grappige straatnaam gezien? Dan kun je die opschrijven in het boek. Een foto gemaakt tijdens het gouden uur, na zonsopgang of voor zonsondergang? Plak dan een foto bij nummer 19 in het boek. Zo staat het helemaal vol met kleine gelukmomentjes die je kunt vastleggen in het boek. Daarnaast vind je er ook tips voor het maken van een joy-list.

In het boek staan ook lijstjes met dingen die kunnen zorgen voor vrolijkheid:

De warmte van de zon op je huid

Een handdoek die net uit de droger komt

De koele kant van je kussen

Een lange warme knuffel

De wind in je haar op een warme zomerdag

Het kraken van verse sneeuw onder je blote voeten

Regendruppels op je huid

Duizenden droge rijstkorrels op piepschuimbolletjes door je handen laten glijden

Het poppen van bubbelplastic tussen je vingers

Je vingerafdruk op een blok bloemschikkers steekschuim achterlaten

Meer lezen?

The joy list, Elise de Rijck (Lannoo).

Tekst en fotografie Rachel Vieth