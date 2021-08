Buiten eten met Pieter Kok: met recepten voor een ‘buitenmaaltijd’

Wanneer de zon schijnt is het soms fijn om je maaltijd mee naar buiten te nemen: met een groep rondom de barbecue of op een kleedje in het park. In Buiten eten met Pieter Kok vind je recepten speciaal voor een buitenmaaltijd.

Thuiskok en radio-dj Pieter Kok trakteert op verrassende uitpakpicknicks en snelle campingsnacks, zoals deze watermeloensalade met feta en munt. Snijd de watermeloen in punten van ongeveer twee centimeter dik, verwijder de schil en snijd de punten daarna in blokjes. Snijd de tomaten in stukjes en doe die samen met de watermeloen in een kom. Hak de munt fijn en voeg toe. Roer alles goed door. Brokkel de feta eroverheen en maak af met wat citroenrasp en extra munt.

Buiten eten met Pieter Kok (Kosmos Uitgevers)

Tekst Rosa Dammers Fotografie Pieter Kok