Cadeautje van Flow: tweede kaartje gratis in Museum van de Geest

Slow art moedigt je aan de tijd te nemen om kunst echt goed tot je door te laten dringen. In het Museum van de Geest in Haarlem kan je de Flow Slow Art Route lopen.

In het Museum van de Geest draait het allemaal om het kunstwerk tussen je oren. Voor het verkennen van dit unieke onderwerp won het museum in 2022 de European Museum of the Year Award, een grote prijs. Je vindt er moderne kunstwerken van kunstenaars als de Britse Tracey Emin en de Japanse Yayoi Kusama en illustraties van Maaike Hartjes (ze maakte onder andere een burn-out­dagboek) en Deborah van der Schaaf (haar illustraties zie je geregeld in Flow). In samenwerking werd de Flow Slow Art Route ontwikkeld, waarbij het draait om de tijd nemen.

Less is more

Tegenwoordig gaat alles in sneltreinvaart, en willen we in een museum zoveel mogelijk informatie tot ons nemen. Maar heb je de kunst dan echt gezien? Bij een slow art experience geldt: less is more, waardoor je meer tijd hebt voor een kunstwerk. Niet alleen om te zien, maar ook echt te kijken. Wat zie je precies? Wat hoor je, en wat voel je? Vaak vallen je na een tijdje weer nieuwe dingen op, dingen die je anders misschien niet had opgemerkt.

Slow art ervaren

Wil je slow art zelf ervaren? Kom naar het Museum van de Geest in Haarlem om de Flow Slow Art Route te lopen. Hierbij focus je op slechts vijf kunstwerken – zo zie je meer door minder te bekijken.

Dit museum heeft een speciale plek in ons hart, omdat het belang van mentale gezondheid aandacht krijgt en bespreekbaar wordt gemaakt. Het museum is gevestigd in het monumentale Dolhuys, van oorsprong een opvanghuis voor ‘dollen’: mensen die buiten de maatschappij vielen. Nu ligt de focus juist op het belang en de waarde van verschillend functioneren.

Gratis tweede kaartje

Dit jaar kun jij als Flow-lezer het hele jaar gratis iemand meenemen naar het Museum van de Geest. Knip de bon uit de Flow 2-2023 (of maak er een foto van) en de tweede persoon krijgt een gratis entreekaartje.

Je kunt ook online je tickets kopen op Museumvandegeest.nl met de code SLOW23. De korting is geldig t/m 31 december 2023 en is ook geldig als de eerste bezoeker gebruikmaakt van een Museum- of kortingskaart. Kijk voor meer informatie, adres en openingstijden op de website.

Tekst Roos van Hennekeler Bewerkt door Marissa Koenderink Illustratie Deborah van der Schaaf

Gepubliceerd op 10 februari 2023