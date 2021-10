Comfortfood: een vorm van zelfzorg op mindere dagen (met vijf voorbeelden)

Als jij denkt aan ‘comfortfood’, waar denk je dan aan? Ruik je de kippensoep al die je moeder altijd voor je maakte als je ziek was? Krijg je spontaan zin in dat lekkere gerecht uit het land waar je heimwee naar hebt of denk je vooral aan een zak verse friet met lekker veel mayo?

Troosteten

Comfortfood kan er voor iedereen anders uitzien; het ‘comfort element’ is namelijk iets heel persoonlijks. Het gaat ook meer over de gemoedstoestand waarin je verkeert en wat je als tegenhanger daarvoor nodig hebt, dan dat het gaat over smaak of de ‘vorm’ van het gerecht. Maar waar we het ongetwijfeld over eens zullen zijn, is dat comfortfood ons een fijn gevoel geeft op dagen waarop we dat goed kunnen gebruiken. We zouden het daarom ook wel ‘troosteten’ kunnen noemen.

Selfcare

Natuurlijk heeft eten geen magische kracht. Een beetje misschien. Maar nee, het zal bij wijze van spreken je depressie niet als sneeuw voor de zon doen verdwijnen; daar zijn andere dingen (zoals therapie of medicatie) voor nodig. Maar eten kan wel degelijk verzachting of verlichting bieden. Een makkelijk te maken dampende ovenschotel op een stressvolle dag kan je helpen ontspannen en aarden. Of wat denk je van het bereiden van een maaltijd uit je favoriete vakantieland? Wedden dat de fijne herinneringen die je aan die reis hebt je vrolijker zullen maken?

De weg naar ons geheugen

Denk eens aan de geur van speculaaskruiden. Grote kans dat het een laatje met nostalgische wintergevoelens opentrekt. Het is logisch dat eten met sterk aromatische smaken en geuren (die van kruiden en specerijen komen) vaak als comfortfood zullen worden geclassificeerd. Eten ís emotie en smaken en geuren zijn een snelle weg naar ons geheugen. Er is in feite maar weinig voor nodig; een paar kaneelstokjes, een stukje gember of wat blaadjes verse basilicum. Comforteten kan (juist) heel eenvoudig zijn, maar heeft een groot effect.

5x comfortfood om binnenkort te maken

Wil je eens proberen of troosteten voor jou ook werkt op een mindere dag? Hier volgen vijf voorbeelden van gerechten die bij veel mensen positieve associaties oproepen. Het zijn stuk voor stuk voedzame en aromatische gerechten. Ook valt het je misschien op dat het warme gerechten, soms uit de oven, zijn. Wat ons betreft is dat logisch; die warmte kunnen we allemaal weleens gebruiken.

Tekst en fotografie Merel Wildschut