Klein geluk: Daisy’s platencollectie blijft maar uitdijen

Daisy is een grootdenker. In de Klein Geluk Box doen vijf grootdenkers hun verhaal. Hoe hebben ze klein geluk op een grootste manier aangepakt? Bij Daisy gaat het om een uitdijende platencollectie.

Muziek is iets waar veel mensen van genieten, maar dan vooral via Spotify of de radio. Voor de West-Vlaamse Daisy Fonteyne is dat niet genoeg. “Het begon toen mijn oma haar zolder opruimde, haar oude platenspeler terugvond en die tot twee keer toe aan mij aanbod. De eerste keer dacht ik: wat moet ik ermee? De tweede keer: ja leuk! Al had ik helemaal geen elpees. Daar kwam snel verandering in.

Vreugde, afleiding en rust

De eerste kreeg ik van mijn vriend en al snel ging ik naar rommelmarkten, platenwinkels en beurzen om mijn platencollectie uit te breiden. Intussen heb ik zo’n zevenhonderd elpees en daar zal het zeker niet bij blijven. Muziek kan me blij maken, afleiden, rust geven, helpen me af te reageren op momenten van frustratie… Voor mij is het emotie. Die voel ik veel beter via een elpee die wordt afgespeeld met een deftige platen-­ speler, dan via een app en draadloze oortjes. De klanken zijn warmer en veel mooier, het is een totaal andere beleving.

Laat me

Ik krijg weleens de opmerking: ‘Zo veel platen, je weet toch dat Marie Kondo zegt dat je je huis leeg moet houden!’ Dan denk ik: laat me toch mijn gang gaan, dit is mijn passie. Ik geniet van alles eromheen: het zoeken en kopen, het bekijken van de hoes en de extra’s die er vaak bij zitten. Dan het hele ritueel van de plaat uit de hoes halen, zo nodig afstoffen, op de platenspeler leggen, rustig de naald erop zetten… Je hebt zo veel meer aandacht voor de muziek.

Dweilen met plezier

Wat ik bijvoorbeeld ook elke week doe, is een elpee draaien als ik de vloer dweil. Dan ben ik bezig met schoonmaken en intussen luister ik mijn favoriete muziek. Daar beleef ik intens veel plezier aan.”

Tekst Chris Muyres Fotografie Annie Theby/Unsplash.com