De favoriete autobiografie van Flow’s Caroline: Slipstream – A memoir

Fijn vinden we het om ons onder te dompelen in een ander leven. Omdat je soms veel herkent, troost vindt, je verbaast of verwondert. Managing editor Caroline Buijs vertelt over haar favoriete autobiografie Slipstream – A memoir.

Caroline: “Een paar jaar geleden las ik in één ruk alle vijf delen van The Cazalets uit: een meeslepende boekenserie over drie generaties van een Engelse middle class familie, die zich afspeelt tussen het einde van de jaren dertig tot einde jaren vijftig. Na het laatste deel had ik zulke sterke afkickverschijnselen dat ik de autobiografie van Elizabeth Jane Howard er meteen achteraan las. Omdat The Cazalets voor een groot deel autobiografisch is, hoefde ik dus nog niet helemaal afscheid te nemen van Elizabeths familie die model stond voor deze reeks.

In de biografie komt daarnaast haar huwelijk aan bod met de destijds grote Britse schrijver Kingsley Amis en dat is smullen: verre reizen, uitbundige feesten, wekelijkse logeerpartijen, mooie Engelse huizen, en – vooral van zijn kant – heel veel drank. Uiteindelijk verlaat Elizabeth haar man en wordt ze op hoge leeftijd nog opgelicht door een foute minnaar. En The Cazalets? Het laatste deel voltooit ze op negentigjarige leeftijd vlak voordat ze overlijdt.”

Tekst Caroline Buijs Fotografie Getty Images