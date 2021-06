De favoriete biografie van Flow’s Jolanda: The truths we hold

Fijn vinden we het om ons onder te dompelen in een ander leven. Omdat je soms veel herkent, troost vindt, je verbaast of verwondert. Managing editor Jolanda Dreijklufft vertelt over haar favoriete biografie The truths we hold – Mijn verhaal.

Jolanda: “Mijn eerste biografie ooit was die over operadiva Maria Callas van Arianna Stassinopoulos (we kennen haar nu als Arianna Huffington). De geschiedenis van haar familie, het ongekende talent, de roem en tegenslag… het fascineerde me mateloos. Andere favorieten na Callas zijn: Het glazen kasteel van Jeannette Walls, Iemand die ik kende van Wendy Mitchell en Becoming van Michelle Obama.”

Interessante inkijk

“Voor nu las ik The thruths we hold van Kamala Harris. Echt smeuïg of persoonlijk wordt het niet. Het zijn vooral de geloofspapieren van een vrouw die het op een na hoogste ambt ter wereld vervult. Liefdevol vertelt ze over haar jeugd met haar moeder, zusje en extended family, en de waarden die ze van thuis meekreeg (neem je verantwoordelijkheid en waar­ deer ieders aandeel).

Tot in detail gaat ze in op zaken tijdens haar werk als of officier van justitie en minister van Justitie. Hieruit blijkt hoe begaan, bevlogen en volhardend ze is. Maar ook hoe hard dat nodig is, gezien de armoede en ongelijkheid in de Verenigde Staten. Ze geeft een interessante inkijk, en na het lezen van dit boek heb je een beter beeld van de vrouw die wellicht over een paar jaar opgaat voor het president­schap.”

Meer lezen?

Meer informatie over de biografie The truths we hold – Mijn verhaal van Kamala Harris vind je hier.

Sterke vrouwen: 7 inspirerende quotes.

Nog meer boekentips van Flow.

Tekst Jolanda Dreijklufft Fotografie Getty Images