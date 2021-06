De favoriete biografie van Flow’s Liddie: Rode komeet

Fijn vinden we het om ons onder te dompelen in een ander leven. Omdat je soms veel herkent, troost vindt, je verbaast of verwondert. Journalist Liddie Austin vertelt over haar favoriete biografie Rode komeet – Het korte leven en de vlammende kunst van Sylvia Plath.

Liddie: “Zoals zo veel boekenmeisjes raakte ik als puber in de ban van Sylvia Plath (1932­-1963). We bleken onze verjaardag te delen, een goed begin; haar werk raakte me en dan was er nog het nauwelijks te bevatten gegeven dat de schrijver op haar dertigste zelfmoord pleegde door haar hoofd in de oven te leggen, ’s ochtends vroeg toen de kinderen nog sliepen. Ik wilde alles over haar weten en dat bleef zo.

In de loop der jaren herlas ik haar werk en las ik boeken over haar (en haar huwelijk met dichter Ted Hughes), zag ik documentaires over haar en een bioscoopfilm met Gwyneth Paltrow in de hoofdrol; een paar jaar geleden schreef ik zelfs een verhaal over Sylvia’s leven voor Flow. Je zou dus zeggen dat ik best veel wist over Sylvia Plath.”

Bewondering

“Toch leek haar hele levensverhaal nieuw toen ik Rode komeet las, de biografie van Heather Clark die eind 2020 verscheen. Clarks doel: Plath weg­ sleuren van haar tragische dood, waar veel van haar eerdere biografen juist naartoe schreven omdat die ‘onvermijdelijk’ zou zijn geweest. Ze laat overtuigend zien dat het met die onvermijdelijkheid wel meevalt.

Sylvia Plath was niet ‘de Marilyn Monroe van de literatuur’, maar een getalenteerd en gedreven literair schrijver die als meisje al ‘de Dichteres van Amerika’ wilde worden, in een tijd waarin dergelijke ambities bij vrouwen bepaald niet werden toegejuicht. Ze wilde alles: huwelijk, moederschap, de beste citroentaarten bakken én grensver­leggend werk schrijven. Ze kwam een heel eind, totdat ze door haar depressie onderuit werd gehaald. Dankzij deze biografie ben ik met nog meer bewondering naar haar gaan kijken.”