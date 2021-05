De favoriete biografie van Flow’s Marije: Just kids

Fijn vinden we het, om ons onder te dompelen in een ander leven. Omdat je soms veel herkent, troost vindt, je verbaast of verwondert. Coördinerend eindredacteur Marije van der Haar-Peters vertelt over haar favoriete biografie Just kids.

Marije: “Gek genoeg lees ik zelden een biografie, omdat de stapel nog te-lezen-romans in mijn kast meer lonkt. Maar de autobiografie Just kids van Patti Smith pakte me vanaf de eerste bladzijde, misschien wel omdat het verhaal leest als een roman.

Ik reisde met Patti mee naar de wereldstad New York, best een overgang voor een provinciemeisje met geen cent te makken bovendien. Ik zat samen met haar op een bankje in het park toen ze in the summer of love van 1967 Robert Mapplethorpe ontmoette. Achteraf een allesbepalend moment in haar leven: ze werden geliefden, stuwden elkaar op tot grote hoogte in de kunst en bleven soulmates voor altijd – ook na zijn dood in 1989. Ik logeerde met haar en Robert in Hotel Chelsea, waar ze de huur niet konden betalen, maar wel roemruchte bewoners ontmoetten zoals beeldend kunstenaar Harry Smith en componist George Kleinsinger.”

Dromerig meisje

“Hoe arm ze ook waren, Patti en Robert bleven doen waar ze in geloofden: kunst maken. Zij ontpopte zich tot dichter en muzikant. Hij werd een van de beroemdste fotografen ter wereld en schoot de foto op de hoes van Patti’s debuutalbum Horses (die zwart-witte, met de bretels en de jas over haar schouder). Wat raakt en ontroert, is de puurheid.

Zoals een vriendin het zo mooi verwoordde: ‘Hoe beroemd en stoer Patti ook wordt. Ze blijft dat dromerige meisje dat kapot speelgoed verzamelt en in de wolken is omdat ze met Janis Joplin heeft gepraat.'”

Meer informatie over de biografie Just kids van Patti Smith vind je hier.

Meer lezen over Patti Smith? Haar levensverhaal verscheen ook in Flow.

Nog meer boekentips.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Getty Images