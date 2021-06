De favoriete biografie van Flow’s Rachel: Six Tudor queens – Anne Boleyn

Rachel: “In de zomer dat ik dertien werd, ging ik voor het eerst naar Engeland. Mijn ouders pasten een paar weken op een huis van kennissen in het noordwesten, en op een van onze dagtripjes bezochten we het stadje Chester. In de zijbeuk van de kathedraal spotten we een bordje waar Brass Rubbing Centre op stond. We hadden geen idee wat brass rubbing was, en een vrien­delijke dominee legde het geduldig in langzaam Engels uit.

Tegen betaling van een pond kreeg je een stuk zwart papier dat je over een van de monumentale koperen gedenkplaten in de vloer van de kerk heen legde, waarna je met een goudkleurige krijtje licht over de afbeelding heen kleurde zodat je ’m in goud op het zwarte papier overnam. Ik was dertien en vond het een beetje gênant om in de kerk op de vloer te gaan zitten kleuren.

Met dat argument wist de dominee wel raad: hij had ook handzame gedenkplaat­-reproducties op A4­-formaat: ‘All famous English kings and queens!’ Daar kon ik met mijn brugklas­-Engels natuurlijk niet tegenop, dus om er vanaf te zijn, koos ik de koningin met de mooiste jurk. ‘Anne Boleyn’ stond eronder. Nog nooit van haar gehoord. Maar als je op je dertiende een famous queen brassrubt, blijft ze natuurlijk wel in je hoofd hangen. Dus elke keer dat ik haar daarna tegen­kwam, sloeg ik een beetje meer op over haar.”

Een tragische roman

“Anne was rijk, ambitieus, gewiekst en bloed­mooi. Om met haar te kunnen trouwen, scheidde de zestiende-­eeuwse Engelse koning Henry VIII van zijn eerste vrouw én brak hij met de rooms­-katholieke kerk (de eerste Brexit, zeg maar). Anne werd ‘mijn’ koningin. Misschien was zij er niet de directe oorzaak van dat ik een onverbe­terlijke anglofiel werd, Engels ging studeren, naar Londen verhuisde en terugkwam met een Britse man, maar ze was er wel bij toen het begon.

Ik heb films en documentaires over haar gezien, ik heb kastelen bezocht waar ze in woonde, heb stil gekeken naar haar graf en de plek waar ze in 1536 werd onthoofd, en als ik in Londen ben, ga ik bijna altijd even naar de National Portrait Gallery om hallo tegen zeggen tegen haar portret. En hoewel ik het verhaal van Annes korte leven nu van achter naar voren ken, lees ik nog steeds graag over haar. Deze biografie van Alison Weir is mijn favoriet. Misschien niet de meest academische, maar dit boek leest weg zoals Annes leven klinkt: een spannende roman met een complexe, slimme, mooie, romantische, tragische heldin de hoofdrol.”