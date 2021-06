De kampvuurvraag #2: waar sta ik nu in het leven?

Er zijn nogal wat dingen in je leven die, als je niet uitkijkt, stilletjes de regie van je overnemen. In het boek De kampvuurvraag helpt Onno Aerden je je leven vorm te geven op een manier die bij jou past. In deze serie deelt hij elke week een inzicht of vraag. Deze keer: een vuur van verlangen.

Een vuur van verlangen

“Hippie-tv.” Zo noemde een vriendin van mij ooit het kampvuur waarin wij samen zaten te staren. Vlammen laaiden hoog op, brandende as-deeltjes trokken een oranje spoor de avondlijke hemel in. Ik grinnikte: zo had ik het nog nooit bekeken. Maar ze had gelijk. Al jarenlang kon ik urenlang gebiologeerd naar het vuur staren – alsof daar iets in te lezen stond.

Pas later begreep ik dat je vuur het best kunt zien als levend kunstwerk. Dat het kijken ernaar niet alleen de ervaring oplevert van telkens veranderende vormen en kleure,n maar dat het ook iets zegt over diegene die het werk in zich opneemt: jijzelf.

Waarom keek ik zo gebiologeerd? Wat wilde het vuur me zeggen? De vlammen roepen vragen op, altijd. En ook altijd vragen die niets te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken. Het gaat om dieper gevoelde verlangens, frustraties, gedachten, ideeën.

Wat is jouw pad?

Vuur wakkert bij mij uiteindelijk altijd de zin aan om bij mezelf na te gaan of het leven dat ik aan het leiden ben, wel het leven is dat ik wíl leiden. Of zijn allerlei omstandigheden en allerlei mensen en hun wensen, grillen, plannen of opdrachten mijzelf ongemerkt een beetje weg aan het trekken van het levenspad dat ik voor mezelf zie? Wat ís dat dan voor een pad? Waar leidt dat naartoe?

Vuur kan een aanjager zijn van dit soort mijmeringen. Wat je zou kunnen proberen is, je eigen kampvuur te maken (desnoods in gedachten – denk maar aan je laatste kampvuurmoment) en jezelf eens af te vragen: waar sta ik nu in het leven? Als ik drie dingen zou mogen aanpakken die me nu dwarszitten, zodat m’n leven meer míjn leven wordt, welke drie zijn dat dan? En wat zou ik ervoor moeten doen en laten om dat voor elkaar te krijgen?

Schrijf alles op in een speciaal boekje, dat je bijvoorbeeld ‘mijn kampvuurvraag’ noemt. Zo ben je alvast begonnen om je leven meer te plooien naar wat jij zélf wilt.

Over De kampvuurvraag

In zijn boek De kampvuurvraag daagt Onno Aerden je uit om te kijken naar de manier waarop je je leven invult en om niet te wachten tot na je pensioen. Aan de hand van oefeningen en zijn eigen verhaal krijg je meer inzicht in je wensen en verlangens.

Dit blog is het tweede deel uit een nieuwe serie van Onno over (kampvuur)vragen om jezelf te stellen. Lees hier deel één.

Meer blogs van Onno vind je op zijn website Dekampvuurvraag.nl. Daar kun je ook zijn boek bestellen. (Uitgeverij Business Contact)

