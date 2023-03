Deze vrouwelijke Top 40-artiesten treden op tijdens de Libelle Zomerweek

Dit jaar vindt van 11 tot 17 mei de Libelle Zomerweek weer plaats. Extra leuk is dat er voor het eerst ook twee Top 40-artiesten optreden tijdens de Zomerweek in Concert.

En niet zomaar twee artiesten. Op zondag 14 mei geven onder andere Ilse DeLange en Miss Montreal ieder een optreden van een uur. Ook andere vrouwelijke artiesten beklimmen het podium, zoals Loïs Lane, Edsilia Rombley en Female Fusion.

Ook naast die concerten is er genoeg te doen en te zien, zoals interviews, masterclasses, modeshows, workshops en een twee kilometer lange shoppingroute. Wil je even op adem komen, dan kun je dat doen in de wijnbar. De Libelle Zomerweek wordt dit jaar gehouden in Vijfhuizen. Meer informatie en ticketverkoop vind je op de website van Libelle.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Illustratie Mélanie Voituriez

Gepubliceerd op 26 maart 2023