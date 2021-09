Dompel je onder in een papieren wereld bij Paper Art in museum CODA in Apeldoorn

In het CODA museum in Apeldoorn wordt elke twee jaar de Paper Art tentoonstelling georganiseerd. Verschillende kunstenaars laten hun van papier gemaakte werk zien.

Een stuk karton, een boek of een wc-rol. Het lijken gewone voorwerpen, maar er is zo veel mogelijk met papier. In het centrum van Apeldoorn vind je CODA, een museum met wisselende tentoonstellingen. Paper Art is zoals de naam al doet vermoeden een expositie met papieren kunstwerken van kunstenaars uit het binnen- en buitenland.

Een aantal kunstwerken is gericht op maatschappelijke thema’s en ambacht speelt ook een grote rol. Zo zie je onder meer kettingen van papier, melkpakken die een rouwende menigte voorstellen en bewerkte pagina’s van een boek. CODA laat met de kunstwerken zien dat, wanneer je creatief bent, je veel meer met papier kunt doen dan je in eerste instantie misschien denkt.

De expositie is nog te zien tot 9 juli 2022. Daarnaast heeft CODA nog meer tentoonstellingen, zoals een serie modesieraden van Jozef Wiggers en de kunstkapjes van Irma Frijlink.

Tekst en fotografie Rachel Vieth