Een leesclub: hoe werkt dat en hoe richt je er eentje op?

Heb jij wel eens jaloers gekeken naar mensen die bij een leesclub zitten? Het idee van met gelijkgestemden bij elkaar komen om te praten over jullie grote gemeenschappelijke liefde (lezen dus) ís ook gewoon heel leuk. Vaak denken mensen dat leesclubs alleen voor pensionado’s zijn maar niks is minder waar. Leesclubs zijn razend populair en worden door mensen van alle leeftijden opgericht.

Wat doet een leesclub?

In feite is het heel eenvoudig: een groepje mensen komt eens in de zoveel tijd (offline of online) bij elkaar om te praten over een boek dat iedereen gelezen heeft. Vaak is er één persoon die optreedt als gespreksleider. Dat is vaak ook degene die de gespreksvragen heeft voorbereid. Aan het einde van de bijeenkomst wordt er een boek voor de volgende keer gekozen. Dat kan door iedereen een keer een boek te laten kiezen (dat levert vaak heel uiteenlopende titels op) of anders doet er iemand een voorstel voor twee boeken waarop gestemd kan worden.

Wat maakt een leesclub zo leuk?

Allereerst kan een leesclub een grote motivatie vormen om meer te lezen. Het kan net het steuntje in de rug zijn om een boek uit te lezen. Daarnaast nodigt een leesclub uit tot het lezen van titels die misschien een beetje buiten je comfortzone liggen. Soms worden er titels gekozen die je zelf niet snel zou oppakken in de boekhandel, maar die toch heel interessant blijken te zijn.

Een leesclub is ook een perfecte manier om mensen te leren kennen. Jullie hebben in elk geval gemeen dat jullie van lezen houden en er is altijd gespreksstof. Je zou ook kunnen overwegen om je aan te sluiten bij een gespecialiseerde leesclub. Zo zijn er bijvoorbeeld feministische leesclubs of leesclubs die alleen science fiction lezen. Op die manier wordt het nog makkelijker om mensen te vinden die dezelfde interesses hebben als jij.

Hoe start je een leesclub?

Heb je bij jou in de buurt geen leesclub kunnen vinden die aansluit bij jouw interesses? Dan richt je er toch zelf eentje op? Het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn.

Bedenk eerst wat voor soort leesclub je zou willen hebben. Is er een bepaald onderwerp of genre waar je helemaal weg van bent? Wil je de allernieuwste titels (of misschien debuutromans) bespreken? Ga je voor fictie of non-fictie?

Het allerbelangrijkste is natuurlijk: mensen vinden die met je mee willen doen. Plaats een oproep op Instagram of Facebook en kijk of er mensen uit je directe omgeving interesse hebben in je plan. Denk je dat je persoonlijk geen mensen kent die bij een leesclub willen? Plaats dan een oproep in een Facebookgroep van jouw woonplaats of van een onderwerp dat jou bezighoudt.

Nu wordt het praktisch: je hebt een datum, een tijd en een plaats nodig. Veel leesclubs komen eens in de zes weken bij elkaar en dat is een fijne termijn om een boek te kunnen lezen. Plan dus een datum over zes weken vanaf nu.

Online afspreken is wat eenvoudiger dan ‘in het echt.’ Een Zoom-link aanmaken is wat sneller gedaan dan een fysieke plek vinden om bij elkaar te komen. Maar, eerlijk is eerlijk, bij elkaar komen voegt wel iets toe. Dat kan bij iemand thuis (of in de tuin), of in een rustige horecagelegenheid. Er zijn ook leesclubs in boekhandels of bibliotheken.

Werp je op als gespreksleider voor de eerste bijeenkomst. Dan kan er ter plekke altijd nog bekeken worden wie de rol van gespreksleider het beste past of misschien kan er gerouleerd worden. Trek een uurtje uit voor de voorbereiding. Neem tenminste tien gespreksvragen mee, zodat er genoeg is om over te praten. Het is ook interessant om interviews met de auteur van het gekozen boek op te zoeken – bijvoorbeeld in talkshows, magazines of podcasts – of om de boekrecensies in de krant te bekijken. Dit geeft wat meer context aan het gesprek en dat maakt de discussies vaak interessanter.

Ben je onzeker over het kiezen van een boek en het bedenken van gespreksvragen? Bibliotheek Rotterdam heeft hier een ideale oplossing voor: ‘Leesclubbing.’ Dit is een concept dat het oprichten van een leesclub ontzettend makkelijk maakt. Je kiest een pakket met boeken en je krijg de gespreksvragen er gewoon bij. Nu hoef jij je alleen nog maar druk te maken om de praktische zaken.

Tot slot: maak van je leesclub een gezellige aangelegenheid met lekkere drankjes en snacks. Je gaat zeker anderhalf uur praten over het boek, dus maak er iets fijns van!

Tekst: Merel Wildschut Fotografie Ella Jardim/Unsplash.com