Een uniek interieur? Dit boek helpt je aan vintage-pareltjes

Met vintage spullen ben je niet alleen duurzaam bezig, maar stel je ook een bijzonder interieur samen dat anders is dan dat van de buurvrouw. Maar kan het soms best lastig zijn om nét dat ene met dat andere interieurstuk te combineren. Het boek Vintage + interieur helpt je op weg.

Pareltje

Markten, kringloopwinkels, loodsen en Marktplaats afstruinen en dan een ­vintage kast of designstoel op de kop ­tikken. Of even gluren in een huis waar je stiekem zelf zou willen wonen. Journalisten Chris Muyres en Eveline Stoel, fotograaf Caroline Coehorst en stylist Anne-Marie Rem (die alle vier ook voor Flow werken) laten je in dit koffietafelboek zien hoe je dat ene pareltje op de kop tikt en het kunt combineren met andere meubels in je huis.

Daarnaast krijg je in dit boek een kijkje in achttien huizen, komen er verschillende vintage stijlen aan bod (zoals space age en mid century modern) en krijg je tips van restauratoren.

Meer lezen?

Bekijk Vintage + interieur bij de lokale boekhandel of bij Uitgeverij Brandt.

Tekst Rosa Dammers en Ellen Nij Bijvank Fotografie Deborah Diem