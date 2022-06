Flow on the go: naar het concert van Donna Blue

Een wandeling, restaurant of expositie. In deze rubriek delen redactieleden van Flow leuke, mooie of bijzondere plekken waar ze zijn geweest én wat ze ervan vonden. Deze keer: creative director Irene Smit ging naar een concert van Donna Blue.

Bij Flow werken we veel met fotograaf Danique van Kesteren. Omdat we zo van de sfeer in haar foto’s houden – foto’s die ze vaak nog met een analoge camera schiet. Ze stralen rust uit, zijn een beetje sereen en poëtisch. Danique maakte bijvoorbeeld de foto op de cover van het nieuwe nummer van Flow, maar ook die van een prachtig oog, dat te zien was op de cover van Flow 5 vorig jaar waarover ze in dit interview meer vertelt. Op instagram ( @daniquevankesteren ) zie je meer van haar foto’s.

Zangeres van Donna Blue

Maar Danique is ook zangeres en momenteel tourt ze met haar band Donna Blue. De muziek van Donna Blue is een beetje zoals haar foto’s: poëtisch, sensueel, loom. Mij deed het denken aan de muziek van Twin Peaks, de cultserie van David Lynch die in de jaren negentig zo populair was.

Ik zag haar in het Patronaat in Haarlem, maar het voelde of ik in een klein Frans tentje zat, door de intieme sfeer, en door de prachtige vaak Franse liedjes. Zelf omschrijven ze hun muziek zo: ‘Twangy gitaren, sensuele vocalen en de algehele ontspanning die je vindt aan de stranden van Malibu of in roezelige muziekcafés. Donna Blue klinkt met hun even ingetogen als funky baslijnen en dromerige melodieën net als een lang vergeten soundtrack van een korrelige romantische film.” Mooi omschreven.

Ze touren nog kort in Nederland, maar op de site Bluedonnablue.com kun je hun debuutalbum bestellen: Dark roses. En in Duitsland zijn ze komende maanden veel te zien. Hopelijk is er daarna weer tijd voor een tour in Nederland.

Meer lezen

Tekst en fotografie Irene Smit