Gedicht van de week #5: Lang en gelukkig

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks een gedicht speciaal voor Flow. Over het leven, de liefde of klein geluk. ‘Gedichtjes om in te verdwalen,’ zoals ze het zelf noemt.

Lang en gelukkig

Ik ben verslaafd aan romantische verhalen, juist wanneer die romantiek er in het echte leven even niet is. Want in mijn leven is alles nu vooral heel ‘ingewikkeld’ als het om de liefde gaat. Gelukkig heb ik een rijke fantasie en is in mijn dromen alles zoals het zou moeten zijn. Daar schreef ik deze week een gedichtje over.

Tekst Elmay Claassen Fotografie &Kirsten