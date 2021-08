Gedicht van de week #8: Bitterzoet

Huisdichter Elmay Claassen schrijft wekelijks een gedicht speciaal voor Flow. Over het leven, de liefde of klein geluk. ‘Gedichtjes om in te verdwalen,’ zoals ze het zelf noemt.

Bitterzoet

Heel soms lijkt het alsof de hele wereld op een gelukzalige wolk leeft en ik als enige niet weet hoe ik mee moet doen. Dan wil ik dolgraag lachen en genieten zoals de rest, maar lukt het even niet. Zelfs de allerleukste dingen smaken dan bitterzoet. Daar schreef ik deze week een gedichtje over.

