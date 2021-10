Poëzie die raakt #4: spoken word artiest Elten Kiene

Spoken word is een manier om mensen te raken met een persoonlijk verhaal − geen thema is te groot of klein. De komende weken delen we elke donderdag een werk van een andere artiest. Inclusief filmpjes, want spoken word moet je toch vooral zien én horen. Deze week: Elten Kiene.

Wat is spoken word?

Je zou het poëzie met een verhaal kunnen noemen. Een persoonlijk verhaal, verteld met het hart, ‘met soul’. Spoken word is allereerst geschreven voor het podium, voor een publiek. Ritme is daarom belangrijk net als klank en timing. In een samenleving die verhardt, biedt spoken word hoop en verbinding.

Elten Kiene

Elten Kiene is behalve spoken word artiest ook workshopdocent in jeugdgevangenissen en presentator van onder meer Read My World Festival. In 2020 ontving hij de Cultuurprijs Zuid-Holland omdat hij poëzieartiesten succesvol begeleidde en zijn literaire programma’s aansloegen bij een breed publiek. Als lid van de hiphopgroep Brandwerk trad hij regelmatig op door het hele land.

Ik weet het niet

In Ik weet het niet vertelt Elten over doorzettingsvermogen en eigen kracht, over dankbaar zijn en kunnen loslaten. De rustgevende beelden maken dat je goed naar het gedicht kunt luisteren. De kleuren en retro filters geven het een artistiek gevoel.

Onder begeleiding van een kalme melodie en volgens het ritme van de muziek, vertelt Elten zijn verhaal. Door de tussenpozen van de muziek en Eltens stem, krijg je tijd om even na te denken over de boodschap van dit gedicht. Elten heeft zo veel inspirerende en rake woorden dat wij de video zelf nog een keer bekeken. Onze tip is dan ook: beluister zijn voordracht een paar keer.

Meer lezen en bekijken

Tekst Janita Monna, Ruby Wijdenbosch Fotografie Matthias Wagner/Unsplash.com