Glühwein maken: makkelijk en lekker winters

Wist je dat het heel makkelijk is om zelf glühwein te maken? Tot voor kort dacht ik, online editor Merel, dat dat vast heel ingewikkeld zou zijn, maar niets bleek minder maar.

Zelf glühwein maken is niet alleen een makkelijke bezigheid, het is ook nog eens gezellig om te doen. Daarbij komt dat het altijd lekkerder uitpakt dan de kant-en-klare glühwein die je in flessen in de supermarkt koopt. Persoonlijk zie ik alleen maar voordelen.

Wat heb je nodig? (voor 8 personen)

2 flessen rode wijn (750 ml per fles)

een halve citroen

2 sinaasappels

3 stokjes kaneel

6 kruidnagels

4 kardemom peulen

3 steranijs

3 eetlepels suiker

Hoe maak je de glühwein?

Snijd de citroen in plakjes. Snijd 1 sinaasappel in plakjes en maak van de andere met een dunschiller krullen van de schil. Zet een grote pan op een heel laag(!) vuurtje en giet de wijn hierin. Voeg de specerijen, de citroen en de sinaasappel en sinaasappelschil toe. Gooi de suiker erbij en roer goed door de wijn. Laat de glühwein 40 minuten op een laag vuurtje staan, met een dekel op de pan. Let op: de wijn mag niet aan de kook raken, alleen opwarmen. Pak een soeplepel en een paar leuke glazen of bekers en serveer de glühwein. Er mogen gerust nog sinaasappelschillen of specerijen in de wijn blijven zitten; dit geeft extra smaak.

Recept: De Groene Meisjes.

Liever geen alcohol?

In plaats van wijn kun je ook druivensap, appelsap of alcoholvrije wijn gebruiken. Het geeft de glühwein een beetje een andere smaak, maar het is zeker erg lekker. Het idee van een warm drankje met kruiden erin werkt gewoon, alcoholhoudend of niet, erg goed.

Glühwein maken: een nieuwe traditie

Een bonustip: ga je de glühwein met vrienden maken en drinken? Verzamel een paar (al dan niet lelijke) mokken in de kringloopwinkel en serveer de wijn daaruit. Zo wordt glühwein soms op kerstmarkten geschonken en dan mag je de beker vaak mee naar huis nemen. Een leuke nieuwe traditie om herinneringen mee te maken.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Alisa Anton/Unsplash.com