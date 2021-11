Hoe beleef jij je cyclus? 3 menstruatie-apps

Je maandelijkse cyclus is meer dan alleen ongesteld worden: hormonen beïnvloeden je lichaam en hoe je je voelt. Menstruatie-apps kunnen je helpen je cyclus bij te houden, en zo te ontdekken of bijvoorbeeld je stemming of energieniveau iets te maken heeft met de fase van je cyclus.

Inzicht in je cyclus met menstruatie-apps

Het gebruik van een menstruatie-app helpt je meer bewust te worden hoe jouw cyclus jouw gemoedstoestand en lichaam beïnvloedt. Zo kun je op bepaalde dagen in je cyclus meer energie of meer zin in seks hebben of zijn je borsten gevoeliger. Op andere dagen wil je liever niksen en de dekens over je hoofd trekken. Hormonale schommelingen kunnen bepalen hoe jij je voelt.

De meeste goede menstruatie-apps hebben min of meer dezelfde functionaliteiten, waaronder menstruatie-, ovulatie- en PMS-voorspellingen. Je kunt notities toevoegen, stemmingen en PMS-symptomen noteren en het algoritme doet de rest. Daarnaast geven ze leuke weetjes op het gebied van de maandelijkse cyclus en kun je vragen stellen in de community. Welke je kiest is vooral een kwestie van welke app jou het meest aanspreekt.

3 menstruatie-apps

Clue maakt je, net als andere menstruatie-apps, bewust van hoe jouw menstruatiecyclus jou beïnvloedt. Je krijgt onder andere inzicht in hoe factoren zoals huid, stress en energieniveau tijdens je cyclus kunnen veranderen. Goed om te weten: Clue is door het Amerikaanse college van verloskundigen en gynaecologen (ACOG) uitgeroepen tot een van de beste menstruatie-apps. Bij Flo staat het geven van betrouwbare informatie voorop. Deze app is daarom ook geschikt voor vrouwen met een onregelmatige cyclus of onregelmatig bloedverlies. Maya is prettig in gebruik vanwege de rustige vormgeving in pastelkleuren. De app heeft iets minder functionaliteiten in vergelijking met de bovenstaande twee menstruatie-apps. En is dus ideaal als je niet van toeters en bellen houdt.

