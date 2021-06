Hoera! Museum van de Geest is weer open

We hebben er even op gewacht, maar de musea mogen weer open. Dat betekent dat ook Museum van de Geest in Haarlem weer fysiek bezoekers mag ontvangen.

Het museum maakte onlangs al de online expositie Over het hoofd gezien, over zorgen voor de geest in coronatijd. Nu het museum weer open mag kun je ook genieten van andere tentoonstellingen, zoals Masterpieces: Marlene Dumas, een nieuwe Highlight Route en natuurlijk onze Flow Slow Art Route.

Lees hier meer over de Flow Slow Art route. Of bekijk alvast een sneak peek video van de route.

Nog niet in de gelegenheid om het museum in het echt te bezoeken? We schreven al eerder over de online expositie van het museum die je nog steeds kunt bekijken.

Wist je dat we samen met Museum van de Geest een podcast hebben? Lees er hier meer over.

Voor meer informatie en om tickets te bestellen, kun je een kijkje nemen op de website van het museum.

Tekst en fotografie Rachel Vieth