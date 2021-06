Irene en Laura reisden op de fiets door Europa en schreven er een boek over

Irene Maaskant en Laura Maat besloten om samen heel Europa door te fietsen. Ze schreven het boek Ga op de fiets over hun routes en ervaringen.

Wat hebben jullie precies gedaan?

“We zegden in 2017 beiden onze baan op en fietsten zonder plan samen zeven maanden door Europa. We waren al wel gewend om op fietsvakantie te gaan voor een week of twee, maar nu waren we benieuwd hoe een aantal maanden fietsen zou zijn. We trapten af in Rotterdam en trapten door, door dertien verschillende landen. Om uiteindelijk na tienduizend kilometer weer terug te keren in Rotterdam.”

Jullie hebben de reis in één keer gemaakt. Was dat goed vol te houden?

“Zeker. Je hebt de hele dag de tijd om te fietsen. Tussendoor rustten we even uit of namen we een duik in zee. Het voelde een beetje als een lange vakantie en een bijzondere reis. Je doet elke dag nieuwe indrukken op. We wisten niet waar we zouden slapen ’s avonds, waar we zouden eten, wie we zouden ontmoeten of langs wat voor een wegen we zouden gaan. Die vrijheid maakte het allemaal heel spannend en leuk.”

Nu zijn jullie weer terug in Nederland, hoe voelt dat?

“We reisden vanuit het zomerse Portugal in de winter terug naar Nederland. Dat was wel echt een omslag. Daarnaast hebben we tijdens het fietsen zo veel geleerd. We hadden hiervoor allebei een fulltime kantoorbaan. Na het fietsen realiseerden we dat die vrije tijd en de ontmoetingen die we hadden eigenlijk veel belangijker zijn. We zijn daarom allebei niet weer fulltime gaan werken en genieten daardoor meer van minder en nemen de tijd voor vrije tijd.”

In jullie boek staat een stuk over een overnachting die anders uitpakte doordat de eigenaar van de slaapplek nogal onbetrouwbaar bleek te zijn. Hebben jullie weleens gedacht: we stoppen ermee en gaan naar huis?

“We hadden niet echt het gevoel dat we naar huis wilden. Wel misten we onze vrienden en familie na zeven maanden van huis te zijn geweest. Daarom besloten we dat we met kerst thuis wilden zijn, zodat het meteen een feestelijk weerzien zou worden. We hebben wel een dag gehad dat we uitgeput en huilend boven op een heel steile berg aankwamen en dachten: wat zijn we aan het doen? Maar uiteindelijk zijn die momenten juist mooi en bijzonder om op terug te kijken als je het moeilijk hebt.”

Voor wie hebben jullie het boek geschreven?

“We zijn zonder het boek in ons achterhoofd gaan fietsen, maar toen we thuiskwamen hadden we genoeg beleefd om over te schrijven. Het boek hebben we vooral gemaakt om mensen over de streep te trekken en enthousiast te maken om te gaan fietsen. Een fietsvakantie heeft een beetje een oubollig imago, maar dat is het echt helemaal niet. Het is een fijne en relaxte manier van op reis gaan. Je ziet heel veel en komt door het trappen in een soort fijne flow.”

Hebben jullie tips voor mensen die willen gaan fietsen?

“Je hoeft het echt niet zo groots aan te pakken. Wij begonnen ook op een oude fiets van Marktplaats met een spijkerbroek en gympjes aan. Begin gewoon. Desnoods ga je naar een camping twintig kilometer verderop, maar dan heb je wel het gevoel te pakken. In Nederland heb je overigens heel mooie langeafstandsfietsroutes, die met bordjes staan aangeven. Die zijn erg geschikt om mee te starten.”

Het boek van Irene Maaskant en Laura Maat heet Ga op de fiets – 15 routes door Europa – Avonturen + ervaringen (uitgeverij Fjord) en is nu verkrijgbaar in de boekhandel of bestel het hier online.

Interview Rachel Vieth Fotografie Onabike & Nicole Rodenburg