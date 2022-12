Kijktip: de serie Lampje (over lichtpuntjes na tegenslag en nieuwe dingen leren)

In 2017 schreef Annet Schaap Lampje, een boek dat grote indruk maakte op kinderen én volwassenen. Kerstvakantie-tip: er is nu ook een serie gemaakt over het meisje dat in de vuurtoren woont.

Hier gaat het over

Lampje woont met haar vader, die ooit piraat was en heel gelukkig met Lampjes moeder, in de vuurtoren. Omdat haar vader een been mist en het verdriet om zijn vrouw wegdrinkt, steekt Lampje altijd de lichten aan.

Als ze op een dag veel te laat nieuwe lucifers in het dorp gaat kopen, komt ze in een verschrikkelijke storm terecht en kan ze de weg terug niet meer vinden. Dat is het begin van veel ellende: een schip slaat in het donker te pletter tegen de rotsen en haar vader krijgt de schuld – hij wordt zeven jaar opgesloten in de vuurtoren. Lampje moet voortaan wonen in het spookachtige Zwarte Huis, waarvan wordt gefluisterd dat er een eng monster woont. Dat ‘monster’ blijkt Edward te zijn, oftewel Vis, die nooit naar buiten gaat en in de torenkamer onder zijn bed woont. Hij kan niet lopen en later blijkt waarom: Vis heeft een staart.

Heel langzaam ontstaat er een vriendschap. Vis leert Lampje lezen en zij neemt hem stiekem mee de tuin in. De admiraal, Edwards vader, vindt dat zijn zoon ‘gewoon’ moet lopen en verbiedt hem te zwemmen. Als Lampje op de kermis een zeemeermin in het water ziet, is het hek van de dam. In rap tempo ontmoet Vis een familielid en ligt hij ineens in zee – waar hij eindelijk vrij kan zijn en alles vanzelf gaat. Maar waar horen hij en Lampje nou echt thuis, en mogen ze ooit helemaal zichzelf zijn?

De lessen uit de serie

De serie, met hoofdrollen van Lotte Jonker (Lampje) en Manu Gunning (Edward), neemt je mee in de magische wereld van piraten, zeemeerminnen en een bijna verlaten huis.

Ondanks alle tegenslag die Lampje te verwerken krijgt (het overlijden van haar moeder, gescheiden worden van haar vader die dronk en niet altijd aardig tegen haar was, wonen in een eng huis…) ziet ze lichtpuntjes en gaat ze de confrontatie aan met nieuwe dingen die op haar pad komen. Lampje schrikt nergens voor terug en neemt anderen zoals ze zijn – een boodschap die er geen moment te dik bovenop ligt, maar wel door de hele serie heen sijpelt. Over dapper zijn en je eigen weg vinden.

Zo ontstond het boek

Voordat Annet Schaap op haar 52e debuteerde als schrijver, was ze bekend als illustrator van kinderboeken.

In Flow vertelt ze: “Als mensen in het verleden aan me vroegen wat mijn beroep was, wilde ik altijd al ‘schrijver’ zeggen, maar ik had nog geen boek geschreven.” Tijdens een reis door Canada en Amerika voer ze in een bootje langs Mackinac Island. “Bij de aanblik van de vuurtoren viel me zomaar het begin van een boek binnen. Ik was al een tijd gestopt met het zoeken naar een verhaal en nu zocht een verhaal mij op.”

In 2021 volgde De meisjes, een bewerking van zeven bekende sprookjes.

Lampje (VPRO, vanaf ± 9 jaar) is nu te zien op NPO Plus en bij Eye in Amsterdam. De serie wordt van maandag 2 t/m donderdag 5 januari om 19.30 uur uitgezonden bij NPO Zapp (4 afleveringen van 40 minuten).

Meer lezen

Tekst Marije van der Haar-Peters