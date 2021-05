Kijktip: de webserie Minibieb der onvolprezen boeken

We schreven al eerder over het vinden van een minibieb bij jou in de buurt. In de webserie Minibieb der onvolprezen boeken gaat Nhung Dam op de fiets langs schrijvers om een minibieb te vullen met onbekende titels.

Auteur en theatermaker Nhung Dam ziet dat er in de boekenkastjes langs de weg vaak populaire titels worden gezet. Maar boeken die nooit ontdekt of vergeten zijn horen volgens haar ook in zo’n minibieb thuis. Op haar fiets – met voorop een klein boekenkastje – gaat ze thuis langs bij Nederlandse schrijvers door het hele land. Ze praten over verschillende boeken en de schrijver kiest uiteindelijk twee boeken die volgens hem of haar meer lezers verdienen.

In de bonusaflevering gaat Nhung Dam in gesprek met lezers in plaats van met schrijvers. Samen met hen vult ze de minibieb aan met de laatste verborgen pareltjes.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Justin Aikin/Unsplash.com