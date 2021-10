Kijktip: Maid (Netflix)

Geweld in relaties, armoede en een kritisch kijkje in het maatschappelijk zorgsysteem van Amerika; het waargebeurde Maid (gebaseerd op het boek Maid: Hard work, low pay and a mother’s will to survive van Stephanie Land) is volgens Flow’s Merel een terechte Netflix-hit.

Waar Maid over gaat

In de serie zien we Alex (25 jaar) die pogingen doet om samen met haar dochtertje Maddy (2) te ontsnappen uit haar zorgelijke situatie: een relatie met haar vriend die alcoholist is en geregeld gewelddadig wordt. Ze vlucht, belandt in een crisisopvang en verhuist vervolgens van plek naar plek. Ondertussen leeft ze onder de armoedegrens en raakt afhankelijk van voedselbonnen en andere overheidssteun.

Daarnaast neemt Alex haar moeder met ernstige mentale problemen onder haar hoede en probeert ze met man en macht haar dochter het allerbeste te geven. Dit doet ze onder meer door huizen schoon te maken bij rijke mensen die alles lijken te hebben wat Alex niet heeft. Toch ontdekt ze, door bij deze mensen over de vloer te komen, dat er in elk gezin en ieder huishouden wel iets speelt, en dat rijk zijn zeker geen garantie is voor geluk. Deze ervaringen geven Alex de inspiratie om het schrijven, wat ze vroeger graag en veel deed, weer op te pakken. Ze droomt ervan om een schrijversopleiding te volgen en een nieuwe start te maken.

‘Ik werd er plaatsvervangend angstig van’

De miniserie bestaat uit tien afleveringen van ongeveer een uur. Het is bijna onmogelijk om je in deze tien uur níet mee te laten slepen door dit intrigerende verhaal. Merel: “Het verhaal is niet alleen aangrijpend en erg geloofwaardig gebracht, de serie zit filmtechnisch ook heel knap in elkaar. Zo zijn er special effects die de spanning verhogen, zoals een geldteller in beeld die steeds verder afloopt, en soms verdwijn je als kijker in het hoofd van Alex. Je hoort en ziet dan wat zij ziet; ik werd er plaatsvervangend angstig van.” In het verhaal maak je kennis met liefdevolle karakters die de stress die deze serie je kan opleveren, dragelijk maken.

Een leerzaam verhaal

Het verhaal van Alex is geen individueel verhaal. Maid leert je meer over de erbarmelijke omstandigheden waarin veel mensen leven, waar we misschien niet altijd weet van hebben. Zo leer je dat gemiddeld gezien mensen zo’n zeven keer teruggaan naar een gewelddadige partner voordat ze zich helemaal los durven te wrikken van zo’n ellendige situatie. Ook geeft de serie een kritisch kijkje achter de schermen van het maatschappelijk zorgsysteem van Amerika. Merel: “Maid is niet alleen maar lekker ‘binge watch material’, het is ook leerzaam. Terecht een grote Netflix-hit.”

Tot slot een bijzonder feitje: Margaret Qualley, die Alex speelt, is in het echt leven de dochter van Andie MacDowell, die in Maid ook de rol van haar moeder (Paula) speelt. Deze serie moet een bijzonder moeder-dochterproject zijn geweest.

Tekst Merel Wildschut Fotografie Ricardo Hubbs/Netflix