Vegetarisch leren koken met de video’s van chefkok Koos

Lekker en bijzonder koken zonder vlees of vis. Met het vegetarische kookplatform van Koos en Dagmar ontvang je elke zondag een recept. Met de instructievideo’s leer je bereiden en presenteren als een echte thuis-chef.

Koos de Wolf is chefkok bij De Houtloods en De Wagon in Tilburg, Dagmar Faddegon is docent journalistiek, schrijft en maakt video’s. Vegetarischkoken.com is Dagmars idee. “Ik zie de beginnende vegetariërs of flexitariërs worstelen. Ze weten niet hoe je vleesvervangers lekker bereidt of koken eentonig, omdat ze weinig inspiratie of handigheid hebben. Met de kennis en ideeën van Koos kan iedereen lekker vegetarisch koken.”

Als lid van het platform ontvang je elke zondag een nieuw gerecht. En dat gaat verder dan gewoon ‘een recept’ in de mail. Behalve de ingrediënten en stapgewijze uitleg krijg je een videoworkshop van Koos en foto’s van hoe je het gerecht mooi kunt opmaken.

Het doel: goed leren koken en tegelijkertijd duurzamer met de wereld omgaan, en dus meer planten eten en minder dieren. Met aandacht voor de presentatie, verrassende smaken en plezier in bereiding. Zonder vlees of vis te missen. Kiezen voor helemaal vegan kan ook.

En ja, koken als thuiskok gaat bij deze verder dan de ‘standaard geitenkaassalade’. Een paar voorbeelden van gerechten: corn ribs, vegan paëlla, kenchinjiru (Japanse stoof) of risottoballetjes met auberginekaviaar.

Kortingscode

Benieuwd naar de vegetarische workshops? Ga naar Vegetarischkoken.com.

Met de kortingscode ‘FLOW’ krijg je 25 procent korting op een jaarabonnement. Normaal je € 97, nu € 73. Deze code geldt van 18 januari t/m 18 februari 2023.

Meer lezen

Tekst Ilse Savenije Fotografie Vegetarischkoken.com