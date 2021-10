Kollektivet: een Deense film over wonen in een commune

Voor wie fan is van arthouse films en/of benieuwd is naar wonen in een commune: de Deense speelfilm Kollektivet (The Commune) neemt je mee door de fijne en mindere kanten van leven in een woongemeenschap.

Kollektivet (The Commune) gaat over een familie die een enorm huis erft en besluit er een commune – kollektivet in het Deens – op te richten. Het verhaal speelt zich af in de jaren zeventig van de vorige eeuw, dus stiekem is het ook fijn kijken naar inspirerende kleuren, patronen, kleding en interieurs.

Samen wonen en leven in een commune

Het interessantst is natuurlijk gewoon de werking van de commune zelf. In zo’n manier van samen wonen en leven is er meer aandacht voor samenwerking, van elkaar leren, voor elkaar zorgen, naar elkaar luisteren, afspraken maken waar iedereen achter staat. Maar vanzelfsprekend komen er ook uitdagingen bij kijken: heel veel, vaak en dicht bij elkaar zijn, hoe gaat dat? Samen tot oplossingen moeten komen – wat soms niet lukt – grenzen aangeven, minder privacy…

Héél diepgaand zijn de gebeurtenissen en karakters niet, toch geeft het een kijkje in hoe het leven in een woongemeenschap kan zijn. Plus: veel dromerige shots en hippiesferen, dat vinden we ook gewoon best leuk in een film.

Kollektivet verscheen in 2016, maar is nog te zien via onder andere Pathé Thuis.

De trailer bekijken op YouTube.

Tekst Ilse Savenije Fotografie Pipi-Lotta Kulla/Unsplash.com