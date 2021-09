Leer meer over antiracisme met de masterclass en het boek van Chanel Lodik

Als het gaat om diversiteit en antiracisme valt er nog een wereld te winnen. Op haar account @marketingvrouw deelt Chanel Lodik haar kennis hierover − en spoort ze mensen aan bij zichzelf te rade gaan over het racisme dat in ons allemaal zit.

Naast de verhalen die Chanel deelt op haar Instagram-account, maakt ze ook een online masterclasses. Daarin vertelt ze je meer over racisme en laat ze je ook zien hoe je zelf actie kunt ondernemen. Live legt Chanel haar visie uit. Kun je er niet bij zijn? Dan kun je later terugkijken. Chanel geeft ook advies aan bedrijven. Zo kijkt ze samen met experts wat er in bedrijven kan veranderen op het gebied van diversiteit.

‘Een grapje’ of racisme

Onlangs verscheen het nieuwe boek van Chanel Lodik Het antiracismehandboek. Daarin vertelt ze waarom het belangrijk is om je met antiracisme bezig te houden en hoe je actief kunt bijdragen aan een inclusieve samenleving. Sommige mensen vinden het lastig om een grens te ontdekken tussen ‘een grapje’ of racisme. In dit boek leer je respectvol om te gaan met iedereen, ook wanneer je niet racistisch bent.

Meer lezen?

Fotografie Bete Photography