Flow on the go: Maaike bezocht Musée de Montmartre in Parijs

Een wandeling, restaurant of expositie. In deze rubriek delen redactieleden van Flow leuke, mooie of bijzondere plekken waar ze zijn geweest én wat ze ervan vonden. Deze keer: managing editor Maaike ging naar de verborgen parel Musée de Montmartre in Parijs.

Jaren ben ik voor werk naar Parijs geweest, dus ik dacht dat ik de geheimen van de stad aardig kende. Maar toen we laatst onze Franse collega’s bezochten in de stad van het licht, van de liefde, stuitten we op een klein, geweldig museum dat ik nog niet kende: Musée de Montmartre.

Wat er zo geweldig aan is? Het ligt fijn hoog, vlak bij de Sacré-Coeur, dus vanuit de charmante tuin kijk je prachtig uit over Parijs. Die tuin, naar de schilder en voormalig bewoner Renoir genoemd, is alleen al een bezoek waardig, want charmant, mooi beplant en lekker rustig (plus je kunt er eenvoudig lunchen en borrelen).

Terug in de tijd

Maar dan het museum. Van buiten oogt het als een oud, Frans landhuis, met houten luiken. Dat was het vroeger vast ook, want de wijk Montmartre was een dorpje, los van Parijs. Vanbinnen voelt het of je terug geflitst wordt in de tijd, met het gereconstrueerde atelier van Renoir, de vaste kunstcollectie, foto’s, posters en curiosa.

Er zijn ook tijdelijke exposities, in ons geval met het kleurige werk van fauvist Charles Camoin en kornuiten als Kees Van Dongen, Paul Cézanne en Picasso, die er op dit moment ook weer te zien is. Een geheime tip dus, voor wie zin heeft binnenkort eens naar Parijs te gaan, je hebt het niet van mij.

Meer lezen

Tekst en fotografie Maaike Beekers