Meer bewegen of gezonder eten: 5 apps die kunnen helpen

Denk je er weleens over die wandeling om te zetten in een rondje hardlopen, maar blijft het bij een idee? Er zijn ‘drempelverlagende’ apps die je kunnen helpen met meer bewegen of gezonder eten.

Lekker in je vel en gezonder eten

Nike Training Club heeft verschillende soorten korte work-outs voor de beginnende (en ervaren) sporter – van yoga tot HIIT. Fit worden en blijven betekent niet dat je urenlang jezelf moet afbeulen in de sportschool. Want met deze app kun je thuis, in de sportschool of buiten onder goede begeleiding korte work-outs doen, om daarna voldaan op de bank te ploffen. Aaptiv is een fitness- en gezondheidsplatform met audio’s en video’s met work-outs. Net als de Nike Training Club vind je ook hier een grote variatie aan verschillende soorten trainingen. Het platform biedt tips en tricks genoeg om jouw doelen te bereiken. Ben je een liefhebber van wandelen, hardlopen of fietsen? Strava helpt je om je hardloop-, wandel- en fietsprestaties bij te houden. Ook al vinden we bij Flow dat het ook vooral ontspannend moet zijn, dit kan wel echt motiverend werken. Je de competitie met jezelf aangaan of je prestaties delen met je vriendenkring op Strava. Houd je jouw sportprestaties liever voor jezelf? Kies dan de privémodus. Myfitnesspal en Better me zijn apps die een gezonde levensstijl bevorderen door je aan te moedigen voldoende te bewegen. En mocht je er behoefte aan hebben: deze sites kunnen helpen bij het calorieën te tellen, je gewicht onder controle houden en gezonde maaltijden inplannen. Lifesum maakt gezond eten eenvoudig door een eenvoudig maaltijdplan. Je kunt kiezen uit verschillende maaltijdplannen, bijvoorbeeld vegan, eiwitrijk of koolhydraatarm. Je vindt er honderden gezonde en lekkere recepten. Én je kunt alles bijhouden in de trackfunctie.

Meer bewegen

Tekst Eunice Frijde Fotografie emma-simpson/Unsplash