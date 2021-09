Meer dan geld en groei: 6x boeken van vrouwelijke economen

Zijn de leidende principes van een aantal mannelijke economen uit vorige eeuwen nog wel van deze tijd? Nee, zeggen Esther Duflo, Kate Raworth, Mariana Mazzucato en Stephanie Kelton. Volgens hen is de wereld klaar voor een economie die om meer draait dan geld en groei. 6 boeken van hun hand.

Donuteconomie – In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw – Kate Raworth

In Donuteconomie laat econoom Kate Raworth zien hoe de gangbare manier van economisch denken ons op een dwaalweg heeft gezet. Ze tekent de routekaart die ons kan leiden naar het punt waarop in de behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet. Dit alles komt samen in een alternatief en innovatief economisch model voor de 21e eeuw.

Hoe economie de wereld kan ­redden – Esther Buflo en Abhijit Banerjee

Immigratie en ongelijkheid, globalisering en ingrijpende technologische veranderingen, de afnemende economische groei en het steeds sneller opwarmende klimaat: over de hele wereld maakt men zich er grote zorgen om. De technologische middelen om deze uitdagingen te verhelpen bestaan al, wat nog ontbreekt zijn de ideeën waarmee we deze middelen gezamenlijk kunnen inzetten. Als ons dat lukt, zal de geschiedenis met dankbaarheid aan onze tijd terugdenken; als ons dat niet lukt, is de schade niet te overzien.

Een dollar per dag – Hoe economie het verschil kan maken – Abhijit Banerjee en Esther Buflo

Waarom zou een man in Marokko die niet genoeg te eten heeft een televisie kopen? Waarom besteden de armste mensen in India toch nog geld aan suiker? Heb je meer kans om tot armoede te vervallen als je veel kinderen hebt? Dit verhelderende boek rekent af met de mythen rondom armoede en analyseert de economische beslissingen die miljoenen mensen elke dag nemen.

De waarde van alles – Onttrek­ken of toevoegen aan de wereldeconomie – Mariana Mazzucato

In onze economie wordt het toe-eigenen van winsten, zoals dividenden voor aandeelhouders en bonussen voor bankiers, beter beloond dan het scheppen van waarde: de motor van een gezonde economie en samenleving. Als we ons kapitalistische systeem radicaal willen veranderen, moeten we nadenken over waar onze welvaart vandaan komt. Wie creëren welvaart, wie eigenen zich die welvaart toe en wie vernietigen het?

De ondernemende staat – Waarom de markt niet zonder overheid kan – Mariana Mazzucato

Zonder de jarenlange investeringen van de Amerikaanse overheid waren Apple en Microsoft, om maar even twee topbedrijven te noemen, nooit zo groot geworden. De alom gewaardeerde econoom Mariana Mazzucato laat in De ondernemende staat zien hoe belangrijk een investerende en innoverende overheid is; onontbeerlijk voor slimme en duurzame groei.

De mythe van de staatsschuld – Op weg naar een nieuwe economie – Stephanie Kelton

In De mythe van de staatsschuld presenteert econoom en hoogleraar Stephanie Kelton haar radicale nieuwe visie over een rechtvaardige en welvarende samenleving. Het is een geschreven manifest voor een nieuwe economische orde, voor iedereen die in deze onzekere economische tijden op zoek is naar houvast. Speciaal voor de Nederlandse editie van De mythe van de staatsschuld voegde Stephanie Kelton een nieuw hoofdstuk toe.

Fotografie Rey Seven/Unsplash.com