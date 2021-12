Meer rust in je hoofd met de tentoonstelling ‘Calder now’ in Rotterdam

Een mobiel wordt vaak boven het wiegje van een baby gehangen, maar zelf kun je ook rustig worden van bewegende objecten. In De Kunsthal in Rotterdam startte onlangs de tentoonstelling Calder now met mobiele objecten die voor rust in je hoofd kunnen zorgen.

De naam van de tentoonstelling komt van de Amerikaanse kunstenaar Alexander Calder (1898-1976). Hij was de eerste die zijn kunstwerken ophing in plaats van neerzette. Na deze ontdekking volgden er verschillende kunstwerken, en die zijn samengebracht in de tentoonstelling Calder now in Rotterdam. Doordat er in elke ruimte een beetje lucht aanwezig is, zweven de vormen rustig rond en ontdek je elke keer weer een andere kant. Dat prikkelt de zintuigen. De werken van Calder zijn aangevuld met mobiele objecten van hedendaagse kunstenaars, geïnspireerd op zijn werk: ronddraaiend serviesgoed en meubilair, maar ook een combinatie met de digitale wereld zie je terug in de expositie.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Alexander Calder Mobile sur deux plans, 1962 Photo courtesy of Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou, Paris © 2021 Calder Foundation, New York/Artists Rights Society (ARS), New York/Pictoright, Amsterdam