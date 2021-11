Merel kookt in het seizoen: boerenkool

Als het boerenkoolseizoen is geopend, maakt het hart van Flow’s Merel een sprongetje. Deze oer-Hollandse groente is niet alleen heel gezond en goedkoop; je kunt er veel meer lekkers mee maken dan de traditionele boerenkoolstamppot.

Boerenkool: 0er-Hollands superfood

Niet dat er iets mis is met stamppot, natuurlijk. Ik zeg geen nee tegen zo’n dampend bord met boerenkool, jus en een (vega) rookworst. Maar het kan wat spannender. Het is grappig om te zien dat boerenkool (kale) in Amerika enorm populair is geworden door de jaren heen. Doordat boerenkool onder meer veel vitamine A, K en ijzer bevat, wordt het daar zelfs als superfood bestempeld. Op elke hoek van de straat kun je er salades en smoothies met boerenkool kopen en receptenblogs staan vol met recepten met deze lekkere groente. Daar kunnen we ons hier, in de boerenkoolbakermat, mooi door laten inspireren. Ik zocht vijf recepten voor je uit om de deze herfst en winter eens te proberen.

Curry met boerenkool en kikkererwten (The Nostalgic Herbivore)

Eigenlijk zou je als regel kunnen hanteren: kun je een recept met spinazie maken, dan kan het ook met boerenkool. Dat geldt dus ook voor curry’s. Deze romige en voedzame variant met kokos en kikkererwten lijkt me perfect voor een koude winteravond.

Toscaanse soep met boerenkool, aardappel en bonen (Monkey & Me)

Een perfecte soep voor vegetariërs: alles voor een volwaardige maaltijd zit erin. En dat lekker in één pan, niet te moeilijk. Fijn voor de langzamere maanden van het jaar.

Mexicaanse boerenkoolsalade (De Groene Meisjes)

Deze salade, met lekker veel guacamole, maak ik graag. Boerenkool laat zich prima lenen als vervanger voor sla. Het is wel belangrijk om de bladeren eerst een beetje te masseren; daar wordt de groente lekker zacht van.

Pasta met boerenkool en zongedroogde tomaatjes (Love & Lemons)

Hier had ik zelf nog niet aan gedacht: boerenkool door je pasta. Kan natuurlijk gewoon. De combinatie met zongedroogde tomaat en de walnoten lijkt me heerlijk.

Hartige taart met pompoen en boerenkool (Dishing Up The Dirt)

Dit is typisch zo’n recept waar je een keer een zondagmiddag voor moet uittrekken. Kost wat meer tijd, maar dan heb je ook wat. Ik vind dat we in Nederland eigenlijk te weinig hartige taarten (of: one pot pies, zoals je dit officieel noemt) eten. Laten we daar deze winter verandering in brengen.

Tekst en fotografie Merel Wildschut