Merel kookt in het seizoen: 6x pompoengerechten

We zien weer overal pompoenen liggen; in alle soorten en maten. Tijd om soep te maken dus. Of een van de vijf andere gerechten die Flow’s Merel in deze blogpost met je deelt.

Pompoen is na het koken heerlijk zacht en een puree maak je dan ook in een handomdraai. De vrucht is van zichzelf erg zoet, dus je kunt ervoor kiezen om (verse) kruiden toe te voegen of; geroosterde knoflook uit de oven.

Eigenlijk is het heel eenvoudig: elk gerecht waar je normaal gesproken (zoete) aardappel in zou doen, kun je met pompoen maken. Dat geldt dus ook voor curry’s.

Veel mensen denken dat risotto een lastig gerecht is om te maken. Dat valt mee, het kost alleen wat tijd. Maak het dus niet als je de deur nog uit moet. Voor mij is risotto een gerecht om te maken terwijl ik ondertussen een podcast luister of een goed gesprek voer met een vriend die komt eten – natuurlijk met een glas wijn erbij.

Wist je dat je ook heel goed kunt bakken met pompoen? Na het koken kun je de puree heel goed door een cakebeslag verwerken. Voeg wat lekkere koekkruiden of – toepasselijker nog – (zelfgemaakte) pumpkin spices toe en je huis ruikt honderd procent naar de herfst.

Nog zo’n gerecht waarbij ik direct aan de herfst moet denken: gnocchi (uit de pan of oven) met pompoen en salie. In boter, natuurlijk. Met dit recept maak je je eigen gnocchi, maar je kunt natuurlijk ook voor kant-en-klare aardappelgnocchi kiezen.

Vanzelfsprekend mag een lekkere pompoensoep niet ontbreken in dit lijstje. Wat denk je van een heerlijk romige soep met paddenstoelen erin?

Maak je eigen pumpkin spice mix met dit eenvoudige recept.

Tekst en fotografie Merel Wildschut