Met Adventure in a box word je verrast met een natuurlijke route

Sylvia en Thomas hebben een grote liefde voor de natuur. Die liefde wilden ze graag met anderen delen dus bedachten ze Adventure in a box, waarmee ze je op avontuur sturen. De natuur in.

Adventure in a box. Het klinkt avontuurlijk, maar wat is het precies?

“Je krijgt een doos thuis gestuurd, met daarin allerlei ‘ingrediënten’ voor een avontuur. Er zit een route in die wij voor je hebben uitgestippeld, die je bijvoorbeeld lopend, fietsend of al kanoënd kunt doen. Waar of wat je gaat doen is nog een verrassing, je weet het van te voren niet. Het enige wat je doet is een of meerdere dagen kiezen waarop je het avontuur wilt beleven. Wanneer je kiest voor één dag kun je zelf kiezen wanneer je gaat. Wil je ook ergens overnachten, op een plek die wij voor je uitkiezen? Dan geef je wel een datum aan, zodat wij alles kunnen gaan regelen.”

Het is natuurlijk een verrassing, maar wat kunnen we een beetje verwachten?

“Wanneer je de box openmaakt, vind je de route en leuke tips. Bijvoorbeeld over wat je in dat bepaalde gebied kunt vinden in de natuur, wat je er kunt eten of welke dieren je kunt spotten. Allemaal ingrediënten die ervoor zorgen dat je de wandeling bewuster beleeft. Normaal gesproken volg je gewoon de groene bordjes en kijk je minder met aandacht naar de omgeving. Met onze box willen we je de natuur weer extra laten beleven.”

Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?

“We zijn zelf echte outdoorliefhebbers en wilden al een tijdje iets doen met een fysiek product. Je hebt natuurlijk al best wel veel: webshops en allerlei producten, maar dat viel niet helemaal binnen ons straatje. Vorig jaar kwam Thomas met een idee, maar hij wist helemaal niet of het realistisch was om te maken. Hij zei tegen mij: ‘Wat nou als we een verrassing maken en dat in een doos stoppen?’ Het leek ons meteen heel leuk. Vanaf dat moment zijn we begonnen met brainstormen en allerlei dingen gaan regelen. En nu een halfjaar later is de box er.”

Wat willen jullie er graag mee bereiken?

“We hopen dat mensen het gevoel hebben dat ze een keer echt iets anders en nieuws hebben gedaan. Zo vind je in de box bijvoorbeeld ook een kompas en een kaart bij de route. Geen enkele route volg je met de navigatie op je telefoon.”

De box is er natuurlijk net, maar wat zijn jullie dromen voor de toekomst?

“We zijn nu net begonnen met routes in Nederland. Zeker met corona is het fijn dat het allemaal kan in ons eigen land. Als het straks weer gemakkelijker kan, lijkt het ons ook leuk om de grens over te gaan. En zijn ook aan het kijken of we themaboxen kunnen maken. Zodat je per seizoen de natuur kunt ontdekken of dat je bijvoorbeeld een box bestelt speciaal voor kinderen.”

Wat spreekt jullie zelf zo aan in de natuur?

“Wij hebben het idee dat wanneer je in de natuur bent, je echt tot rust kunt komen. Iets waar je stress over hebt, gaat weg en dingen waar je je druk om maakt blijken veel minder erg. Je kunt in de natuur genieten van het hier en nu.

Daarnaast vinden we het leuk en interessant om iets te leren. Heel veel mensen weten bijvoorbeeld niet meer wat je kunt eten uit de natuur, welke dieren er precies leven of hoe je een touw knoopt. Met deze boxen willen we dat bewustzijn graag terugbrengen.”

Tekst Rachel Vieth Fotografie Adventure in a box