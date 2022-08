Met dit boek verwelkom je avontuur weer in je leven

Wat doe je als je denkt dat het avontuur uit je leven is verdwenen? Journalist Brigitte Ars startte een persoonlijke zoektocht en schreef er een boek over: Waar is het avontuur?.

‘Dat is de ironie van het leven,’ begint Ars haar boek, ‘we verlangen ernaar om nieuwe dingen te ontdekken, ons te ontwikkelen, uitdagingen aan te gaan. Daarnaast verlangen we ook naar comfort: een rustig en geborgen leven met een stabiel inkomen, een fijne wijk om in te wonen, vrienden en familie om ons heen. We willen zowel het een als het ander. We zijn gemaakt om het avontuur op te zoeken, maar ook om het weer te vergeten.’

Herkenbaar voor mij, online editor Bente. Al jaren voel ik me als de hobbit in de beroemde verhalen van Tolkien. Ik heb niets liever dan een comfortabel, veilig leven. Met mijn boeken en mijn koppen thee en mijn routines en rituelen. Ik geniet van het dagelijks leven, van de kleine dingen. Maar toch. Soms knaagt er iets. Wil ik juist op avontuur, mezelf tegenkomen, grootse dingen doen. Lastig is het soms, om hierin de juiste balans te vinden.

De avonturier in jezelf

Het is precies waar Ars tegenaan loopt na een leven vol avontuur en reizen. Inmiddels leidt ze een comfortabel leven in Nederland, waar ze absoluut tevreden mee is, maar toch mist ze het avontuur. Hoe vind je het weer terug? De schrijver start in haar boek een persoonlijke zoektocht naar de avonturier in zichzelf.

Die tocht brengt haar onder andere langs de Noorse fjorden en via The Explorers Club in New York naar het Engelse Exmoor. Ze gaat het gesprek aan met avonturenexperts, psychologen en filosofen en probeert antwoord te vinden op de vraag: wat houdt avontuur eigenlijk in?

