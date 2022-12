Met deze app krijg je een berichtje als de buurvrouw weer koekjes gebakken heeft

Wat doe je met het teveel aan koekjes na je wekelijkse baksessie? In Amerika kun je ze via The Baking Notification Project uitdelen aan je (onbekende) buren.

Er is maar weinig beter dan de zelfgemaakte brownies van je buurvrouw. Dat dacht ook Jessica Morrison, die met het idee voor de app kwam toen ze veel te veel (is dat überhaupt mogelijk?) chocoladebroodjes over had. Samen met haar man, die een software developer is, maakte ze The Baking Notification Project.

Hoe het werkt? Iedere thuisbakker kan zijn of haar creaties aanbieden via de app en daar per maand een bepaald bedrag voor vragen. Het is dus een abonnementsvorm van maximaal $10 per maand, maar veel bakkers kiezen er ook voor om de baksels gratis weg te geven. Wel zo leuk voor het communitygevoel. Woon je in de buurt van die bakker, dan kun je het op een bepaalde dag en tijdstip op komen halen.

Glitter regenboog croissant

Dat laatste component zorgt er dus niet alleen voor dat je wat lekkers in huis hebt, je leert er ook je indirecte buren beter door kennen. Zo zegt een abonnee in een artikel van Bon Appétit dat het project een fijne manier is om weer in contact te komen met je buurtgenoten. “Ik kan halverwege een vierde Zoom meeting zijn en ineens een berichtje krijgen of ik zin heb in een glitter regenboog croissant. Mijn dag is dan meteen gemaakt.”

Hoewel The Baking Notification Project nog niet in Nederland is, hopen we op een soortgelijk initiatief. Zo’n glitter croissant van de buren gaat er altijd in.

Tekst Bente van de Wouw Bron Bon Appétit Fotografie Taylor Heery/Unsplash.com